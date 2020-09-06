Олег Николаев поздравил шумерлинцев с Днём города

Основное торжество в честь 104-летия со дня основания Шумерли состоялось в это воскресенье, 6 сентября, в центральном парке культуры и отдыха. На его аллеях ребятню и взрослых встречали торговые ряды, на площадке перед «Дружбой» — духовой оркестр и даже работающий фонтан.

Именно здесь под журчание струй состоялась встреча врио Главы Чувашии Олега Николаева с активом города, а также с руководством Шумерлинского района и сельскими главами. Он поинтересовался настроением и состоянием дел у собеседников, акцентировал внимание на роли местной власти и депутатов в выстраивании диалога с жителями территорий, на важности живого общения с людьми с целью узнать их насущные нужды и проблемы и принять решения по улучшению жизни. Глава администрации района Лев Рафинов поблагодарил руководство республики за внимание к селу и его инфраструктуре, за финансовую помощь в виде программы инициативного бюджетирования. В ответ Олег Николаев напомнил о сроках по разработке проектов на следующий год, а также об ответственности глав и депутатов за каждый бюджетный и вложенный населением рубль.

Затем врио Главы Чувашии принял участие в церемонии вручения наград, которая состоялась на танцплощадке парка. После прозвучавших со сцены поздравлений от главы Шумерли Сергея Яргунина и главы администрации Валерия Шигашева слово взял Олег Николаев. «Возможностей развиваться и двигаться вперед сегодня очень много, — сказал руководитель республики, обращаясь к шумерлинцам. – Главное, последовательно работать, работать вместе. И радоваться достигнутым успехам». Он также заверил, что городу будет оказываться всесторонняя помощь в решении проблем – путем участия в различных программах и проектах.

По традиции в каждый День города чествуют Почетного гражданина Шумерли. В этом юбилейном году (75-летие Победы и 100-летие Чувашской автономии) для награждения выбраны две кандидатуры. Это участница Великой Отечественной войны Клара Андреевна Кирель и генерал-майор в отставке службы госбезопасности Вячеслав Архипович Тихонов. Ввиду почтенного возраста Клару Андреевну (в марте 2020 года ей исполнилось 97 лет) с присвоением звания Почетного гражданина поздравили ранее на дому, а вот 80-летний Вячеслав Архипович весьма бодро поднялся на сцену, где ему была повязана атласная лента и вручены удостоверение и букет. Следом под аплодисменты были вручены свидетельства 28-ми шумерлинцам, чьи имена занесены на Доску почета в 2020 году. Каждому Олег Николаев пожал руку и поблагодарил за труд на благо города и республики.

Также в праздничный день почетными грамотами и благодарностями Шумерли был отмечен ряд работников ШЗСА, КАФ, отдела полиции.

Н. Игнатьева.