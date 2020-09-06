Олег Николаев встретился с владыкой Савватием

6 сентября врио Главы Чувашии Олег Николаев встретился с новым митрополитом Чебоксарским и Чувашским Савватием.Владыка заметил, что в Чувашии за последние месяцы произошли положительные перемены. "В Чувашию я приезжал в феврале. С того времени республика изменилась, изменилось настроение людей», — сказал он.Олег Николаев подчеркнул важность утверждения подлинных духовно-нравственных ценностей в обществе. «Мы выполняем повседневную кропотливую работу по развитию экономики региона. Но важен не только внешний достаток, не менее важно, чтобы царили мир и покой в душе людей. Только внешняя и внутренняя гармония, баланс в обществе, надежда, вера и стремление людей позволяют поступательно развиваться,» — отметил он.Стороны выразили искреннюю заинтересованность в совместной работе органов власти и представителей духовенства на благо народа Чувашии и духовного единства общества, пожелав друг другу помощи божией в претворении в жизнь созидательных планов и начинаний. Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики