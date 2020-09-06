Врио Главы Чувашии Олег Николаев находится с рабочим визитом в Шумерле

Сегодня, 6 сентября, врио Главы Чувашии Олег Николаев прибыл с визитом в Шумерлю.

Первым объектом посещения стала школа № 6. Здесь его встретили министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ЧР Александр Героев, министр образования и молодежной политики ЧР Сергей Яковлев, депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников, глава города Шумерли Сергей Яргунин, глава администрации города Шумерли Валерий Шигашев, директор школы № 6 Светлана Сазонова. К визиту врио главы Чувашии в Шумерлю присоединился депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Леонид Черкесов.

Светлана Сазонова ознакомила гостей с ходом первого этапа капитального ремонта здания школы, который выполняется в рамках программы “Капитальный ремонт зданий государственных общественных организаций Чувашской Республики, муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 % и выше".

Представитель подрядной организации ООО “Ремонтно-строительный комплекс" (г. Самара) сообщил врио Главы Чувашии о причинах нарушения срока исполнения контрактных обязательств и о дальнейшем выполнении работ. К началу нового учебного года подрядчик должен был завершить ремонт инженерных сетей – отопления, вентиляции, водопровода, канализации, заменить кровлю и оконные блоки. Также на сэкономленные средства от аукциона в школе начат ремонт пищеблока. В связи с затянувшимся ремонтом школа не смогла раскрыть двери для своих обучающихся в начале учебного года. Для первоклассников учебные кабинеты временно предоставила гимназия № 8, а с 7 сентября и 2-4 классы сядут за парты, но пока в гимназии № 8 и в школе № 2. Остальным же классам приходится продолжать обучение в новом учебном году дистанционно.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике Надежда Луговская, также приехавшая с рабочим визитом в город, интересовалась вопросами организации учебного процесса в условиях пандемии, организацией питания детей и выполнением в школах города других санитарных правил и норм.

Завершая ознакомление с ходом работ, Олег Николаев поинтересовался у директора отношением родителей обучающихся к затянувшемуся ремонту, тем самым сообщив, что нужно сделать все возможное, чтобы дети как можно скорее смогли приступить к обучению в стенах родной школы.

Далее в программе визита врио Главы Чувашии – ознакомление с ремонтом Детской школы искусств № 1 и Детско-юношеской спортивной школы, с городским парком культуры и отдыха, встреча с активом Шумерли и Шумерлинского района, главами сельских поселений, вручение наград и свидетельств на торжественном мероприятии, приуроченном Дню города Шумерли, посещение Комбината автофургонов.

М. Ветликова.