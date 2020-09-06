Владыка Савватий: «В Чувашии за последние месяцы произошли добрые перемены»

Такую оценку 6 сентября дал положению дел в республике новый митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий на встрече с Олегом Николаевым. Митрополит Савватий был назначен на Чебоксарскую кафедру Чувашской митрополии решением Священного Синода Русской Православной Церкви 25 августа. В Чувашию он прибыл 3 сентября. До этого он служил митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским.

Владыка рассказал, что в феврале он приезжал в регион. «С того времени республика изменилась, изменилось настроение людей», — отметил он.

«Рад, что Вы приехали в Чувашию. Я видел в соцсетях, как люди слезно прощались с Вами. Но мы в Чувашии тоже Вас очень ждали», — сказал Олег Николаев.

Руководитель региона в беседе с владыкой подчеркнул важность утверждения подлинных духовно-нравственных ценностей в обществе.

«Мы выполняем повседневную кропотливую работу по развитию экономики региона. Но важен не только внешний достаток, не менее важно, чтобы царили мир и покой в душе людей. Только внешняя и внутренняя гармония, баланс в обществе, надежда, вера и стремление людей позволяют поступально развиваться», — отметил он.

Стороны выразили искреннюю заинтересованность в совместной работе органов власти и представителей духовенства на благо народа Чувашии и духовного единства общества, пожелав друг другу помощи божией в претворении в жизнь созидательных планов и начинаний.