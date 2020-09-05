Чебоксарский завод «Сеспель» планирует производить оборудование для ракеты-носителя «Союз-5»

Договоренности достигнуты 2 сентября в ходе рабочего визита в Чувашскую Республику генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, — сообщает пресс-служба госкорпорации. Посещая чебоксарский завод «Сеспель» он оценил комплекс оборудования для сварки трением с перемещением боковых конструкций новой ракеты «Союз-5».Как стало известно, планируется, что завод наладит производство оборудования для перспективной ракеты-носителя «Союз-5».