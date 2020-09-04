С главой о главном

В этом году Шумерля свой 104-й день рождения будет отмечать 6 сентября.

День города, несомненно, — важное и радостное событие в жизни каждого его жителя.

В преддверии этого праздника нашим собеседником стал глава администрации города Валерий Шигашев.

Валерий Александрович, пошел пятый месяц со дня назначения Вас на должность главы администрации города. Почему именно сейчас приняли решение возглавить городскую администрацию? Наверняка, и ранее, в период частой смены руководителей, поступали к Вам такие предложения.

Вопрос об этой должности, действительно, возникал не единожды. Но, по разным причинам, он не находил своего развития. В этот раз противоречий практически не осталось, тем более с врио Главы республики мы знакомы со времен совместной деятельности в Государственном совете Чувашии, и есть определенное взаимопонимание.

Отправной точкой для вашего профессионального и личностного роста стал 2003 год, когда вы решили работать на себя, стали предпринимателем. Что дает человеку предпринимательство?

Да, я долгое время работал в ООО «Агропромгаз». Условия и должность – начальник вспомогательного производства, председатель профкома – были хорошие. Но была некоторая неудовлетворенность. Хотелось самореализоваться как независимый предприниматель, тем более, потенциал для этого был.

Было создано ООО «Универсал», специализирующееся на строительно-монтажных работах. В дальнейшем направление деятельности расширилось, мы внедрили производственную составляющую: изготовление конструкций ПВХ, металлоизделий, бетонных малых архитектурных форм и многое другое.

В перспективе планировалось открытие мясоперерабатывающего производства на базе Шумерлинского мясокомбината, но кризисные явления в экономике внесли свои коррективы.

Что дает предпринимательство? Многое. Во-первых, это самореализация. Во-вторых, финансовая независимость. Все остальное кроется в этих двух составляющих.

Было создано ООО «Универсал», специализирующееся на строительно-монтажных работах. В дальнейшем направление деятельности расширилось, мы внедрили производственную составляющую: изготовление конструкций ПВХ, металлоизделий, бетонных малых архитектурных форм и многое другое. В перспективе планировалось открытие мясоперерабатывающего производства на базе Шумерлинского мясокомбината, но кризисные явления в экономике внесли свои коррективы. Что дает предпринимательство? Многое. Во-первых, это самореализация. Во-вторых, финансовая независимость. Все остальное кроется в этих двух составляющих. У Вас не просто стало получаться, а были определённые достижения. В 2007 году были признаны «Предпринимателем года г. Шумерли» и дипломантом республиканского конкурса «Предприниматель года Чувашии», а в 2010 – «Лучшим предпринимателем года Чувашии». Что способствует предпринимательскому успеху?

Мне помогло совмещение своего творческого интереса (я практик) с ростом спроса на строительные услуги. И, самое главное, мне было интересно этим заниматься, как в моральном, так и в материальном плане.

Если все шло хорошо, почему вы решили уйти из этой сферы деятельности?

В целом, было сделано очень многое, но… Приходит определенная усталость, смена приоритетов. Хочется новых горизонтов, нового развития. Я не ощущал «точки роста», а, как я уже говорил, в предпринимательстве должно быть развитие, интерес к самореализации. А он постепенно угасал, и приходилось порой заставлять себя действовать по инерции. Это сложно.

Кроме того, кризисные явления в экономике стали доминировать над моей решительностью, пришлось заморозить проект мясопереработки, провести оптимизацию.

Кроме того, кризисные явления в экономике стали доминировать над моей решительностью, пришлось заморозить проект мясопереработки, провести оптимизацию. А сейчас, оглядываясь назад, как думаете, надо было осторожничать? Может, все-таки, надо было рискнуть?

Нет, все сделано правильно. Нельзя рисковать производством, людьми, которые за тобой стоят. Я много инвестировал в новые направления, сложно было терять эти вложения, но это оправдано.

Валерий Александрович, в 2008 году вы по президентской программе прошли обучение в «Школе технологий бизнеса», в 2010 году получили сразу два диплома о высшем образовании по специальности «Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция». Вам на то время было более 40 лет. Значит, правильно говорят, что учиться никогда не поздно?

Я чувствовал в себе потенциал. Производственная, депутатская деятельность давали определенные знания и навыки, их необходимо было систематизировать, а здесь недостаточно самообразования, нужны профессиональные педагоги.

В 2010 году началась ваша депутатская деятельность. В том году вас избрали депутатом городского Собрания на 5 лет. А в 2011 году жители Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов выказали вам свое доверие представлять их интересы в Государственном Совете Чувашской Республики. Почему люди идут в депутаты? Чем запомнились вам эти годы? Что Вам удалось сделать за этот период для города и районов?

Достигнув определенных успехов, ищешь пути дальнейшей самореализации, в том числе и в социальной сфере. Это было интересное время. Раскрывались новые горизонты, появилась возможность работать не только на себя, но и на общество. Это состояние хорошо понятно лидерам, к числу которых я отношу и себя.

Мне сложно описывать свои достижения в этой сфере деятельности. На самом деле, депутатство – это сложная, кропотливая работа. Законотворчество, политика, дипломатия, деловой этикет, воспитание, риторика – это те направления, в которых ты должен развиваться. Плюс изучать экономику, быт общества и конкретных людей. Умение общаться с руководителем любого ранга, позиционировать себя как представителя общественности – все это достаточно сложно. Кроме того, вся эта деятельность ведется на общественных началах и требует определенного самопожертвования, как бы пафосно это ни звучало.

Мне сложно описывать свои достижения в этой сфере деятельности. На самом деле, депутатство – это сложная, кропотливая работа. Законотворчество, политика, дипломатия, деловой этикет, воспитание, риторика – это те направления, в которых ты должен развиваться. Плюс изучать экономику, быт общества и конкретных людей. Умение общаться с руководителем любого ранга, позиционировать себя как представителя общественности – все это достаточно сложно. Кроме того, вся эта деятельность ведется на общественных началах и требует определенного самопожертвования, как бы пафосно это ни звучало. Полученный опыт предпринимательской и депутатской деятельности помогает Вам в сегодняшней работе?

Опыт, полученный в предпринимательстве, очень важен. Знание экономики, юриспруденции, опыт руководства, другие сопутствующие составляющие формируют мышление топ-менеджера. Но гораздо важнее знание основ государственного, муниципального устройства. Именно эти знания, в широком смысле слова, я приобрел, будучи депутатом. Разумеется, их недостаточно, но база сложилась хорошая.

Вступая в должность, зачастую руководители предъявляют новые требования к работникам, некоторых заменяют другими специалистами, что наблюдалось при предыдущих главах. Как сформировывалась Ваша команда?

Я не сторонник кардинальных решений, принимаемых без предварительного изучения вопроса. В том числе и в кадрах. Мне не нужно самоутверждаться таким способом, создавать команду под себя лично. Основная задача – реализовать опыт и потенциал действующего коллектива.

Какие главные вопросы стоят сегодня перед главой администрации города?

Основная задача – реформа городского ЖКХ. Это очень сложно. Но есть понимание, выработаны определенные «дорожные карты». Вместе с правительством Чувашии прорабатываем комплексное решение этих проблем. Взаимопонимание между всеми ветвями власти есть. Не хочу анонсировать, тем более давать преждевременных обещаний.

Многих горожан волнует вопрос бесхозных зданий и сооружений. Есть по ним какие-то планы?

планы? Все бесхозные здания стоят на особом контроле. Ведем документальную работу. Часть зданий введем в эксплуатацию с дальнейшей реконструкцией, часть, к сожалению, придется снести либо реализовать. Одним росчерком пера проблему не решить.

В городе остро стоял вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям. Как обстоят дела сегодня?

Вопрос стоит так же остро. Свободной земли практически нет, а те участки, которые предлагаются многодетным семьям, находятся в местах, удаленных от городской инфраструктуры, и маловостребованы. Оптимальное решение – предусмотреть возможность выдачи сертификата на приобретение реального участка вместо его физического предоставления. Будем отрабатывать эту инициативу законодательно.

Ваша семья ведь тоже многодетная?

Да, у нас три дочери и сын. Семья – это достаточно личная тема, и мне не хотелось бы выносить ее в публичное пространство. Скажу одно – в семье я счастлив.

Как вы проводите время

с семьей?

с семьей? Да, в общем-то , как и все семьи. Часто выезжаем на природу. Любим гостить в Чебоксарах. Наша квартира располагается в самом живописном месте столицы – на мысе Любви. Идеальное место для отдыха, познавательных прогулок.

, как и все семьи. Часто выезжаем на природу. Любим гостить в Чебоксарах. Наша квартира располагается в самом живописном месте столицы – на мысе Любви. Идеальное место для отдыха, познавательных прогулок. Что бы Вы пожелали шумерлинцам в праздник?

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех шумерлинцев с Днём города. Скажу очевидную вещь – лишь все вместе мы сделаем город самым лучшим для нас и наших детей. У нас всё для этого есть, и я верю, что всё получится. Желаю всем веры в себя, в своих близких.

Блиц-опрос

Любимый вид спорта. Волейбол, настольный теннис.

Что вы любите читать? Особых предпочтений нет. Интересно многое.

Ваше любимое место в городе. Как у многих горожан – парк.

На что вы готовы потратить последние деньги? На поднятие настроения, жизненного тонуса, вероятнее всего.

Какое ваше самое любимое блюдо? Я не гурман. Причем, абсолютно. Главное, чтобы был здоровый аппетит.

Что цените в людях? Честность, основанную на самоуважении и воспитании. Почему с оговоркой? Циничность, допустим, тоже честность.

Вы верующий человек? Да, но здесь без подробных комментариев, пожалуй, это личное.



Марина Ветликова.