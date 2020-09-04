С главой о главном

В этом году Шумерля свой 104-й день рождения будет отмечать 6 сентября.
День города, несомненно, — важное и радостное событие в жизни каждого его жителя.
В преддверии этого праздника нашим собеседником стал глава администрации города Валерий Шигашев.
- Валерий Александрович, пошел пятый месяц со дня назначения Вас на должность главы администрации города. Почему именно сейчас приняли решение возглавить городскую администрацию? Наверняка, и ранее, в период частой смены руководителей, поступали к Вам такие предложения.
- Вопрос об этой должности, действительно, возникал не единожды. Но, по разным причинам, он не находил своего развития. В этот раз противоречий практически не осталось, тем более с врио Главы республики мы знакомы со времен совместной деятельности в Государственном совете Чувашии, и есть определенное взаимопонимание.
- Отправной точкой для вашего профессионального и личностного роста стал 2003 год, когда вы решили работать на себя, стали предпринимателем. Что дает человеку предпринимательство?
- Да, я долгое время работал в ООО «Агропромгаз». Условия и должность – начальник вспомогательного производства, председатель профкома – были хорошие. Но была некоторая неудовлетворенность. Хотелось самореализоваться как независимый предприниматель, тем более, потенциал для этого был.
Было создано ООО «Универсал», специализирующееся на строительно-монтажных работах. В дальнейшем направление деятельности расширилось, мы внедрили производственную составляющую: изготовление конструкций ПВХ, металлоизделий, бетонных малых архитектурных форм и многое другое.
В перспективе планировалось открытие мясоперерабатывающего производства на базе Шумерлинского мясокомбината, но кризисные явления в экономике внесли свои коррективы.
Что дает предпринимательство? Многое. Во-первых, это самореализация. Во-вторых, финансовая независимость. Все остальное кроется в этих двух составляющих.
- У Вас не просто стало получаться, а были определённые достижения. В 2007 году были признаны «Предпринимателем года г. Шумерли» и дипломантом республиканского конкурса «Предприниматель года Чувашии», а в 2010 – «Лучшим предпринимателем года Чувашии». Что способствует предпринимательскому успеху?
- Мне помогло совмещение своего творческого интереса (я практик) с ростом спроса на строительные услуги. И, самое главное, мне было интересно этим заниматься, как в моральном, так и в материальном плане.
- Если все шло хорошо, почему вы решили уйти из этой сферы деятельности?
- В целом, было сделано очень многое, но… Приходит определенная усталость, смена приоритетов. Хочется новых горизонтов, нового развития. Я не ощущал «точки роста», а, как я уже говорил, в предпринимательстве должно быть развитие, интерес к самореализации. А он постепенно угасал, и приходилось порой заставлять себя действовать по инерции. Это сложно.
Кроме того, кризисные явления в экономике стали доминировать над моей решительностью, пришлось заморозить проект мясопереработки, провести оптимизацию.
- А сейчас, оглядываясь назад, как думаете, надо было осторожничать? Может, все-таки, надо было рискнуть?
- Нет, все сделано правильно. Нельзя рисковать производством, людьми, которые за тобой стоят. Я много инвестировал в новые направления, сложно было терять эти вложения, но это оправдано.
- Валерий Александрович, в 2008 году вы по президентской программе прошли обучение в «Школе технологий бизнеса», в 2010 году получили сразу два диплома о высшем образовании по специальности «Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция». Вам на то время было более 40 лет. Значит, правильно говорят, что учиться никогда не поздно?
- Я чувствовал в себе потенциал. Производственная, депутатская деятельность давали определенные знания и навыки, их необходимо было систематизировать, а здесь недостаточно самообразования, нужны профессиональные педагоги.
- В 2010 году началась ваша депутатская деятельность. В том году вас избрали депутатом городского Собрания на 5 лет. А в 2011 году жители Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов выказали вам свое доверие представлять их интересы в Государственном Совете Чувашской Республики. Почему люди идут в депутаты? Чем запомнились вам эти годы? Что Вам удалось сделать за этот период для города и районов?
- Достигнув определенных успехов, ищешь пути дальнейшей самореализации, в том числе и в социальной сфере. Это было интересное время. Раскрывались новые горизонты, появилась возможность работать не только на себя, но и на общество. Это состояние хорошо понятно лидерам, к числу которых я отношу и себя.
Мне сложно описывать свои достижения в этой сфере деятельности. На самом деле, депутатство – это сложная, кропотливая работа. Законотворчество, политика, дипломатия, деловой этикет, воспитание, риторика – это те направления, в которых ты должен развиваться. Плюс изучать экономику, быт общества и конкретных людей. Умение общаться с руководителем любого ранга, позиционировать себя как представителя общественности – все это достаточно сложно. Кроме того, вся эта деятельность ведется на общественных началах и требует определенного самопожертвования, как бы пафосно это ни звучало.
- Полученный опыт предпринимательской и депутатской деятельности помогает Вам в сегодняшней работе?
- Опыт, полученный в предпринимательстве, очень важен. Знание экономики, юриспруденции, опыт руководства, другие сопутствующие составляющие формируют мышление топ-менеджера. Но гораздо важнее знание основ государственного, муниципального устройства. Именно эти знания, в широком смысле слова, я приобрел, будучи депутатом. Разумеется, их недостаточно, но база сложилась хорошая.
- Вступая в должность, зачастую руководители предъявляют новые требования к работникам, некоторых заменяют другими специалистами, что наблюдалось при предыдущих главах. Как сформировывалась Ваша команда?
- Я не сторонник кардинальных решений, принимаемых без предварительного изучения вопроса. В том числе и в кадрах. Мне не нужно самоутверждаться таким способом, создавать команду под себя лично. Основная задача – реализовать опыт и потенциал действующего коллектива.
- Какие главные вопросы стоят сегодня перед главой администрации города?
- Основная задача – реформа городского ЖКХ. Это очень сложно. Но есть понимание, выработаны определенные «дорожные карты». Вместе с правительством Чувашии прорабатываем комплексное решение этих проблем. Взаимопонимание между всеми ветвями власти есть. Не хочу анонсировать, тем более давать преждевременных обещаний.
- Многих горожан волнует вопрос бесхозных зданий и сооружений. Есть по ним какие-то планы?
- Все бесхозные здания стоят на особом контроле. Ведем документальную работу. Часть зданий введем в эксплуатацию с дальнейшей реконструкцией, часть, к сожалению, придется снести либо реализовать. Одним росчерком пера проблему не решить.
- В городе остро стоял вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям. Как обстоят дела сегодня?
- Вопрос стоит так же остро. Свободной земли практически нет, а те участки, которые предлагаются многодетным семьям, находятся в местах, удаленных от городской инфраструктуры, и маловостребованы. Оптимальное решение – предусмотреть возможность выдачи сертификата на приобретение реального участка вместо его физического предоставления. Будем отрабатывать эту инициативу законодательно.
- Ваша семья ведь тоже многодетная?
- Да, у нас три дочери и сын. Семья – это достаточно личная тема, и мне не хотелось бы выносить ее в публичное пространство. Скажу одно – в семье я счастлив.
- Как вы проводите время
с семьей?
- Да, в общем-то, как и все семьи. Часто выезжаем на природу. Любим гостить в Чебоксарах. Наша квартира располагается в самом живописном месте столицы – на мысе Любви. Идеальное место для отдыха, познавательных прогулок.
- Что бы Вы пожелали шумерлинцам в праздник?
- Пользуясь случаем, хочу поздравить всех шумерлинцев с Днём города. Скажу очевидную вещь – лишь все вместе мы сделаем город самым лучшим для нас и наших детей. У нас всё для этого есть, и я верю, что всё получится. Желаю всем веры в себя, в своих близких.
Блиц-опрос
- Любимый вид спорта.
- Волейбол, настольный теннис.
- Что вы любите читать?
- Особых предпочтений нет. Интересно многое.
- Ваше любимое место в городе.
- Как у многих горожан – парк.
- На что вы готовы потратить последние деньги?
- На поднятие настроения, жизненного тонуса, вероятнее всего.
- Какое ваше самое любимое блюдо?
- Я не гурман. Причем, абсолютно. Главное, чтобы был здоровый аппетит.
- Что цените в людях?
- Честность, основанную на самоуважении и воспитании. Почему с оговоркой? Циничность, допустим, тоже честность.
- Вы верующий человек?
- Да, но здесь без подробных комментариев, пожалуй, это личное.
Марина Ветликова.
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