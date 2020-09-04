Снова в школу! После долгих каникул…

День знаний — это всегда яркий и немного волнительный праздник. Особенно в этот день волнуются первоклассники и их родители.

А как же иначе? Впереди — новый для ребенка этап жизни, в котором ему предстоит период адаптации, знакомство с одноклассниками, имена которых порой бывает сложно запомнить даже через пару

месяцев и, конечно же, предстоящая самостоятельность.

1 сентября первоклассников, идущих в школу за руку с родителями, было видно издалека. Белые банты, огромные букеты, воздушные шары… Они шли на первую в своей жизни школьную линейку, которую, несмотря на нестабильную обстановку с распространением коронавирусной инфекции, все же решено было для них провести. Ведь малыши должны почувствовать, что 1 сентября — это праздник, а на празднике должны быть поздравления и теплые пожелания.

Именно с такими пожеланиями к первоклассникам, а также к учащимся выпускных классов, которые присутствовали на праздничной линейке, в школе № 3 обратился директор Сергей Яргунин. Он пожелал ребятам хорошей учебы, новых достижений и отметил, что школа всегда была, есть и будет центром переплетения интересов педагогов, детей и их родителей. Сергей Валерьевич также отметил, что в 2020 году школа № 3 стала обладателем гранта Главы Чувашии в размере 200 тыс. рублей, а это значит, что ей есть чем гордиться.

К поздравлениям присоединились и почетные гости — зам. начальника отдела образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерли Александра Лобочкова, председатель Управляющего совета школы № 3 Лилия Егорова, депутат городского Собрания депутатов Дмитрий Головин, директор ЦДТ Елена Голованова и выпускник школы Константин Демидов.

Поздравления гостей, выступления 11-классников, стихотворения малышей, традиционное чествование учеников, добившихся высоких результатов в разных сферах, – все было как обычно. Но разница все же была: если в предыдущие годы во дворе школы было негде яблоку упасть, то в этом году свободного пространства было достаточно. Так или иначе праздничная линейка состоялась, а первый звонок оповестил о начале новой главы в жизни каждого школьника.

Татьяна Александрова.

Традиционные праздничные мероприятия

состоялись и во всех школах города и района

В этом году темой линейки в школе № 1 стал девиз «Мы вместе!». Каждый номер, будь то зажигательный танец в самом начале линейки или трогательный вальс выпускников, слова родителей и запоминающееся выступление первоклассников, были подтверждением слов «Вместе мы добьемся многого. Работая в команде, мы справимся со всеми трудностями».

Со словами напутствия и поздравлениями перед собравшимися выступили почетные гости праздника — глава администрации Шумерли Валерий Шигашев и зам. главы — начальник отдела образования, молодежной и социальной политики Ирина Сасакина. Подводя итог всех выступлений и поздравив школьную семью с праздником, директор школы Татьяна Полякова еще раз подчеркнула, что успешная работа школы зависит от совместных усилий всех участников образовательного процесса.

На торжественной линейке в школе № 2 директор Татьяна Кутырёва рассказала о достижениях образовательного учреждения в прошлом учебном году, поздравила учеников и их родителей с Днем знаний, дала напутствия и отметила похвальными листами отличников 10-го класса.

Ребят также поздравили депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников и зам. главы администрации — начальник отдела образования, молодёжной и социальной политики Ирина Сасакина.

Прозвенел традиционный первый звонок и первыми предоставили возможность переступить порог школы первоклашкам. На входе возле турникета их встречали обеззараживатель воздуха и сотрудники школы в медицинских масках.

В школе № 6 поздравить учителей, ребят и их родителей с началом учебного года пришли глава администрации города Валерий Шигашев, зам. главы администрации — начальник Управления градостроительства и городского хозяйства Альбина Ксенофонтова. Они пожелали школьникам новых успехов и свершений.

Традиционный колокольчик дал начало новому учебному году. Право дать первый звонок было предоставлено ученику 11 класса Дмитрию Дементьеву и первокласснице Дарье Илларионовой.

В гимназии № 8 детей, родителей и учителей с Днем знаний поздравила первый зам. главы администрации Шумерли по экономическим и финансовым вопросам — начальник финансового отдела Елена Туличева.

Первоклассников поздравил Веселый Рюкзак, вручив каждому памятный значок с эмблемой гимназии. Одиннадцатиклассники возложили цветы к Камню памяти и запустили в небо шары.



Источник: сайт администрации г. Шумерли.

В образовательных организациях Шумерлинского района 1 сентября также состоялись мероприятия, посвященные Дню знаний. Они прошли в форме классного часа, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В новом учебном году школы района распахнули двери для 42 первоклассников.

Источник: сайт администрации Шумерлинского района.