Праздник пройдет без массовых гуляний

6 сентября Шумерля отмечает свой 104-й день рождения. Однако в этом году коронавирус внёс свои коррективы в праздничные планы — большая часть мероприятий состоится в онлайн-формате, механизм проведения которых обсудили члены оргкомитета праздника под председательством заместителя главы администрации Ирины Сасакиной.

Цикл онлайн-акций и конкурсов стартовал с начала предпраздничной недели. Городская централизованная библиотечная система предложила шумерлинцам онлайн-викторины, исторические экскурсы, виртуальные выставки и игры-путешествия.

Дворец культуры «Восход» организовал онлайн-ярмарку изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, онлайн-конкурс на лучший образ Шумерли, фотовикторины и фотоконкурсы.

В Центре детского творчества объявлен фестиваль женского творчества и чемпионат по сбору спилс-карт.

В рамках акции «Поздравь свой город» каждый желающий может записать видеопоздравление с пожеланиями любимому городу (не более одной минуты) на телефон или видеокамеру, разместить в социальных сетях под хештегом #ПерлеШумерля#Шумерле104# или прислать на электронную почту voshod1987@bk.ru.

Сегодня, 4 сентября, в ЦДТ в торжественной обстановке состоится награждение победителей городских конкурсов на лучшее озеленение и благоустройство, чествование активистов и спонсоров проводимых в городе акций.

Праздничный концерт, проводившийся в прошлые годы на центральной площади, состоится 6 сентября там же, но на главном мультимедийном экране. Устроители пообещали начинать трансляцию в 12 и 18 час. Праздничное настроение шумерлинцам и гостям города будут создавать ведущие солисты и творческие коллективы.

Также 6 сентября центральная площадь станет выставочной площадкой техники КАФ и ШЗСА.

Торжественно открыть праздник планируется в городском парке. На сцене танцплощадки состоится чествование нового Почетного гражданина города, вручение Почетных грамот и свидетельств горожанам, чьи фотографии будут размещены на городской Доске Почета.

Любители бега могут принять участие в традиционном легкоатлетическом марафонском пробеге, который стартует в воскресенье в 10 час. от сквера Победы по маршруту: д. Шумерля – объездная дорога — лыжная база — д. Шумерля — сквер Победы.

Турнир по волейболу среди любительских команд начнется в 11 час. в спортивном зале стадиона «Труд». А шахматный турнир среди школьников в онлайн-режиме состоится на интернет-площадке секции «Пегас» ЦДТ (chess.com/club/sektsila-pegas).

День города Шумерли-2020 наверняка запомнится своим неформатом. Даже праздничный фейерверк в связи со сложившейся ситуацией прогремит для шумерлинцев и гостей города с мультимедийного экрана.

Ольга Дмитриева.