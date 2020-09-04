Переход пенсионеров на карты «Мир» завершится 1 октября 2020 года

В соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе»* пенсии и иные социальные выплаты с 1 октября должны зачисляться банком на карты «Мир».

Для пенсионеров, получающих пенсии и другие социальные выплаты на банковские карты иных платежных систем (например, VISA, MasterCard) и желающие в дальнейшем получать пенсию по банковской карте должны оформить в банке карту «Мир» до 1 октября 2020 года.

Об изменении номера банковского счета для перечисления пенсии необходимо проинформировать Пенсионный фонд, подав заявление. Сделать это можно любым удобным способом:

— в Личном кабинете на сайте ПФР www.es.pfrf.ru;

— на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru;

— направить по почте;

— в любом МФЦ.

При этом, как и раньше, способ доставки пенсии определяет только сам пенсионер. Он вправе выбрать организацию, которая занимается доставкой пенсии.

Для тех пенсионеров, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (сберкнижку), с 1 октября текущего года ничего не изменится. Они будут получать пенсии по той же схеме, что и раньше.

Для получателей пенсий, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, переход на карты «Мир» законодательством не предусмотрен.

Консультации по вопросам доставки пенсии можно получить по телефону регионального контакт-центра 8(8352) 64-91-14, а также по дополнительным номерам телефонов «горячих линий» в городах и районах республики http://www.pfrf.ru/branches/chuvashia/contacts/.

* Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 N 161-ФЗ

Первоисточник: Отделение Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике – Чувашии