Олег Николаев поздравляет с 400-летием г. Мариинский Посад

5 сентября город Мариинский Посад отмечает свое 400-летие. Врио Главы Чувашии Олег Николаев поздравил город с юбилеем. Руководитель региона пожелал городу развития и процветания, а его жителям благополучия и счастья.

Мариинский Посад стоит на правом берегу реки Волги в средней полосе России между Чебоксарами и Казанью. Это поселение одно из старейших в Чувашии и тогда оно называлось Сундырь. Первое упоминание относится к 1620 году. Своё название село получило от имени реки Сундырка, на берегу которой оно возникло. До сих пор чувашское название Мариинского Посада — Сӗнтӗрвӑрри, что в переводе значит «устье Сундыря».