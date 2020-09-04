Институты культуры Чувашии и Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве

Подписание состоялось 4 сентября по видеоконференции в присутствии врио Главы Чувашии Олега Николаева и заместителя Министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой, которая сегодня посетила республику с рабочим визитом. Соглашение направлено на этнический обмен, программы академической мобильности, проведение совместных научных и творческих мероприятий, а также взаимодействие в целях подготовки образовательных программ.

Фото: cap.ru

Договор подписали ректор Чувашского государственного института культуры и искусств Наталья Баскакова и ректор Краснодарского государственного института культуры Сергей Зенгин. Они выразили уверенность, что их сотрудничество будет способствовать дальнейшему росту качества образования.

Фото: cap.ru

«Чувашский институт культуры получил нового партнера, и мне кажется, что это будет очень полезно как для коллектива, так и для тех ребят, которые здесь обучаются. Вы приобретаете новые возможности, которые позволят динамично двигаться вперед и повышать свою квалификацию», – прокомментировал событие Олег Николаев.