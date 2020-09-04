Знать, чтобы помнить

3 сентября в нашей стране проводился Всероссийский исторический

диктант на тему событий Великой Отечественной войны.

Впервые эта акция состоялась в прошлом году в преддверии Дня Победы, охватив все регионы России и 23 зарубежных государства. В Чувашии тогда «диктант Победы» писали около 670 человек всего на 4 площадках в Чебоксарах и Новочебоксарске. В этом году введенные из-за пандемии коронавируса ограничения не позволили провести акцию непосредственно к 75-летию Победы, зато в сентябре, с улучшением эпидобстановки, значительно увеличилось количество площадок исторического диктанта. Организаторы решили провести его во всех населенных пунктах страны с численностью населения более 5 тыс. человек. Так, в Чувашии открылись 34 площадки, более половины из них в Чебоксарах, остальные – в городах и районных центрах. В основном, площадки организованы на базе образовательных учреждений. Зарегистрироваться на площадке диктанта можно было, начиная с 18 августа, на сайте Диктантпобеды.рф. Однако и тех, кто не смог или не пожелал этого сделать, но решил участвовать в диктанте, приняли радушно. Кроме очного участия, возможно было написать диктант и онлайн – на сайте акции.

В Шумерле «диктант Победы» писали в школе № 1, которая, много лет являясь площадкой проведения госэкзаменов, имеет большой опыт организации массовых образовательных акций. Сюда с 13.00 час. стали собираться участники диктанта – старшеклассники городских школ и взрослые жители Шумерли. Школьники приходили организованно к назначенному времени, чтобы персонал площадки акции успел провести каждому термометрию. Под мероприятие был отведен практически полностью 4 этаж здания, группам от каждой школы выделили отдельные классные помещения, как и более возрастным участникам, чтобы свести к минимуму контакты.

Примерно с 13.40 и до старта диктанта в 14.00 операторы в каждой аудитории проводили инструктаж с участниками по заполнению бланков и по ограничению использования мобильных телефонов и других устройств-«подсказок». Каждому бланку для написания диктанта присвоен индивидуальный идентификационный номер. Этот идентификационный номер продублирован на отрывном листке, который остался у участника. Именно с его помощью можно будет узнать свой результат в личном кабинете на сайте акции.

В отведенные 45 минут участники, собственно, и писали «диктант Победы». Вернее, не писали текст диктанта в привычном понимании, а отвечали на вопросы теста. Всего нужно было ответить на 25 вопросов. К 15 заданиям даны по 4 варианта ответов, на 10 заданий участник должен написать свой краткий ответ.

Вопросы были разноплановые, — рассказала газете заместитель директора по воспитательной работе школы № 1 Елена Муляева, организатор городской площадки диктанта. – Одни требовали знаний по истории Великой Отечественной войны, персоналиям и военной географии, другие касались культуры – музыкальных и литературных произведений, отражающих военную тему, и др. В общем, было непросто.

Изначально организаторы в Шумерле рассчитывали на порядка 100 участников, но в итоге эта планка оказалась чуть превышенной. Очно, в школе, тестирование прошли 57 участников, в том числе 6 взрослых, остальные участвовали в онлайн-режиме.

Изначально организаторы в Шумерле рассчитывали на порядка 100 участников, но в итоге эта планка оказалась чуть превышенной. Очно, в школе, тестирование прошли 57 участников, в том числе 6 взрослых, остальные участвовали в онлайн-режиме. После завершения диктанта собранные работы участников будут отправлены на проверку в Чебоксары, в Республиканский центр новых образовательных технологий, — сообщила Елена Муляева. — Бланки ответов будут обрабатываться в течение 10 дней, потом результаты можно будет найти на сайте акции. Каждый участник получит электронный сертификат. А если кто-то наберет максимальное количество баллов, то с ним обязательно свяжутся.

Наталья Игнатьева.