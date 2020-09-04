Документы свидетельствуют…

История комбината автофургонов, одного из градообразующих предприятий Шумерли, невозможна без имени начальника

строительства деревообрабатывающего комбината (так КАФ ранее назывался) Георгия Герасимовича Герасимова.

В мае 1929 года Совнарком Чувашской АССР принял постановление об отводе в Шумерле земли под строительство деревообрабатывающего комбината и рабочего поселка при нем. Уже 1 июня 1929 года в Шумерлю прибыл начальник строительства.

Г.Г. Герасимов – уроженец деревни Атликасы Ядринского района. До приезда в Шумерлю он работал в Чувашском обкоме партии. На строительстве нового завода он быстро завоевал авторитет среди строителей. В свои 33 года он имел большой опыт работы, принадлежал к первому поколению чувашских коммунистов, которые устанавливали советскую власть и защищали ее с оружием в руках. Был хорошим организатором и управленцем.

Летом 1918 года 22-летний Г.Г. Герасимов был назначен военным комиссаром Балдаевской волости Ядринского уезда, а затем — командиром чувашской роты, сформированной в Казани. Вместе со своей ротой он участвовал в разгроме контрреволюционного мятежа белочехов. Затем был выдвинут командиром батальона. Участвовал в разгроме Колчака. Только в связи с тяжелой болезнью (тифом) Г.Г. Герасимов был комиссован из рядов Красной Армии.

По рекомендации Чувашского обкома партии в 1928 году Георгий Герасимович был назначен директором Урмарской мебельной фабрики «Единство», а через год — начальником строительства Шумерлинского деревообрабатывающего комбината. На этой должности он проработал три года. В конце 1931 года в эксплуатацию была сдана первая очередь строительства.

В ходе возведения комбината приходилось решать множество задач. Одновременно с производственными помещениями строили жилые дома, пункты торгового, медицинского и культурного обслуживания. Постепенно город рос. От сезонных рабочих перешли к приему постоянных кадров. Только в 1931 году на базе Урмарской мебельной фабрики для Шумерлинского деревообрабатывающего комбината было подготовлено 235 рабочих.

После Шумерли Г.Г. Герасимов работал в других городах страны. За свои заслуги награжден орденом «Знак Почета».

С выходом на пенсию союзного значения он жил в Москве, где и скончался 21 ноября 1967 года.

Л. Чиркова, директор городского архива.