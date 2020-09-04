Сегодня, 4 сентября, в Центре детского творчества состоялась праздничная программа, посвященная 104-летию Шумерли. С днем рождения любимого города присутствовавших поздравили глава города Сергей Яргунин и глава администрации города Валерий Шигашев. Они отметили, что в Шумерле проживает множество талантливых и активных людей, благодаря которым город преображается, становится краше и лучше.

Именно таким людям, проявившим себя в разных направлениях, в этот день были вручены Почетные грамоты города Шумерли, Благодарности администрации города и другие награды. Собравшиеся тепло встречали поднимающихся на сцену активистов акций #МыВместе #Помогисобратьсявшколу, активистов и спонсоров, принимавших участие в проведении Дня Победы, победителей городского конкурса на лучшее озеленение и благоустройство города Шумерли, смотра-конкурса по благоустройству и озеленению территорий многоквартирных и частных домов.

Праздничное настроение в зале создавали выступления талантливой молодежи города. По числу награжденных можно смело сказать, что Шумерле есть кем гордиться и у нее большое будущее.

Т. Александрова.