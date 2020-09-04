В Шумерле подведены итоги конкурса на лучшее озеленение и благоустройство. Конкурсная комиссия посетила все учреждения, представившие в администрацию заявки для участия в конкурсе, отметила высокую подготовку учреждений социальной сферы.

В этом году на конкурс было представлено 5 конкурсных материалов.

"Победителями смотра-конкурса по каждому направлению признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с перечнем показателей оценки озеленения и благоустройства». В этом году стали лучшими:

— в направлении: «озеленение и благоустройство территории учреждения социальной сферы в границах предоставленного участка, а также прилегающей территории»:

1 место – МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка»;

2 место – МБДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик»;

2 место – МБУДО «Центр детского творчества»;

3 место — МБДОУ «Детский сад №1 «Золотой ключик»

— в направлении: «озеленение и благоустройство придомовой территории многоквартирных домов»:

1 место – ТСЖ «Цветниковый Рай» (Чувашская Республика, г. Шумерля, Урицкого, дом №6, кор.1)

Каждый из нас может внести свою лепту в красоту родного края, а начать можно со своего двора или улицы. Основная цель конкурса – вовлечь как можно больше людей в благоустройство и озеленение города.

Источник: gshum.cap.ru