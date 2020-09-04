3 сентября врио Главы Чувашии Олег Николаев встретился с представителями активной работающей молодежи республики. Дружеская беседа за чашкой чая прошла в неформальной обстановке на базе Чебоксарского электроаппаратного завода.

Рассказать о своей работе, задать вопросы, дать предложения собрались сотрудники крупнейших промышленных предприятий региона, Сбербанка, Чувашской региональной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо», активисты Координационного совета работающей молодежи г. Чебоксары. Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева представляли главный редактор газеты «За мир», председатель Совета молодежи Александра Макарова и ведущий инженер-технолог отдела противоградовых изделий и перспективных разработок, член Совета молодежи Екатерина Ландышева.

В приветственном слове врио Главы Чувашии отметил, что присутствующие в зале – сплоченная команда единомышленников, энергичных, творческих, неравнодушных людей, стремящихся реальными делами содействовать развитию региона. «Вы подаете достойный пример активной гражданской позиции, ваша инициатива объединяет людей, вдохновляет работать еще больше, а труд приносит огромную пользу и заслуживает признания и поддержки», – подчеркнул Олег Николаев.

Говорили о создании условий для комфортной жизни в республике, чтобы молодые работники оставались в Чувашии, о профориентационной работе предприятий, вовлечении молодежи в политику, мотивации к генерированию идей и принятию важных решений, затронули вопросы экологии.

Активисты завода имени Чапаева поделились опытом работы Совета молодежи и привлечения молодых кадров на предприятие. По словам Александры Макаровой, в этой работе важны два направления: финансовая поддержка и развитие творческих способностей. В рамках первого направления в объединении работает программа «Молодые кадры»: работникам присваивается статус молодого специалиста с соответствующими доплатами в течение трех лет, покрывается часть уплаты процентов за ипотеку, предоставляется возможность бесплатного обучения в КНИТУ, льготного проживания в гостинице при заводе. Кроме того, творчески устремленные сотрудники могут претендовать на персональную премию генерального директора, которая начисляется в течение года. Что касается развития творческих способностей, то и тут объединение дает массу возможностей. Активисты Совета молодежи не только участвуют, но и организуют различные спортивные и культурно-массовые мероприятия, занимаются благотворительной деятельностью, проводят патриотические и экологические акции.

Участники встречи попросили у Олега Николаева разрешения распространить опыт проведения фестиваля «Чебоксары – город славы трудовой» на всю республику, в зависимости от эпидемиологической ситуации провести в этом году форум «МолГород» и школу актива, а также всем вместе принять участие в «Зеленом марафоне» Сбербанка.

Источник: АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева»