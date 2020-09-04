Волонтеры МБОУ «Гимназия №8» за чистый город!

Волонтеры МБОУ «Гимназия №8» в День начала второй мировой войны, в преддверии Дня города Шумерля в целях благоустройства и улучшения экологического, санитарного состояния территории города вышли на экологический субботник.

Педагог – организатор ОБЖ Никитин Е.В. скосил траву на территории сквеар Победы. Добровольцы, вооружившись необходимым инвентарем, привели в порядок территорию сквера Победы, «Аллею влюбленных», памятных мест: Монумент десантного планера Г-11, Камень Памяти гимназии, территорию своей образовательной организации.

Субботник — по-настоящему полезное дело. Бережное отношение к своему родному городу, инициативность и активное участие в подобных субботниках является лучшим свидетельством нашей заботы и любви к тому месту, где мы живем.

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