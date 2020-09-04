Владимир Таланов: «Привык отвечать за слова и поступки»

Всё-таки нет ничего приятнее общения с тонким,

образованным собеседником, настоящим

интеллигентом. Сейчас таких мало.

Тем они и ценнее…

С Владимиром Ивановичем Талановым мы встретились накануне его восьмидесятилетнего юбилея и славно поговорили. Удовольствие я получила колоссальное! Расставаясь после полуторачасового общения, в который раз убедилась, что интеллигентность – это и воспитание, и образование, и интеллект. А еще – поступки и отношение к людям.

«У нас в роду никогда не было медиков», — начал наш разговор Владимир Иванович, более сорока лет посвятивший медицине, 27 из которых – должности главного врача Шумерлинской ЦРБ.

В профессию он пришел по настоянию мамы. Как-то она заболела и в сердцах сказала: «Володя, иди в медицину, будешь помогать людям».

Сегодня сложно поверить, что Владимир Иванович вырос во дворе, по которому то и дело «сновали неблагоприятные элементы». Тогда, в послевоенные годы, в Арзамасе это было в порядке вещей, и мама небезосновательно переживала, как бы сыновья не попали под нехорошее влияние… А сыновей у Талановых было трое. Владимир, самый младший, свое детство вспоминает с особой теплотой. У них была по-настоящему счастливая, дружная семья: мама — домохозяйка, отец – торговый служащий. Время было хоть и послевоенное, но доброе: уютный старинный Арзамас, хорошая школа, библиотека, стадион…

Маминому совету стать медиком Владимир внял, и все старшие классы усиленно готовился поступать в Горьковский медицинский институт – один из престижнейших вузов страны. С первого раза не получилось. Он не отчаялся, продолжал готовиться и планомерно идти к своей мечте.

Родители у Владимира Ивановича вообще были людьми дальновидными – всем троим сыновьям дали высшее образование (благо, была возможность) — понимали, как это для детей будет важно в будущем.

Конкурс в 10 человек на место Владимир Иванович одолел только через два года. Всё это время он работал электромонтажником, постигал премудрости электрического тока и проводов электропередач. «В жизни это мне, безусловно, пригодилось — починить проводку или поменять лампочку для меня не проблема», — улыбается он.

И в школьные годы, и во время учебы в медицинском особым пристрастием для Владимира Таланова был спорт – лыжи, хоккей, волейбол. Неудивительно, что и сегодня восьмидесятилетний юбиляр по-прежнему моложав и подтянут. А тогда, в молодости, он входил в сборную Арзамаса по хоккею, в Горьком — в студенческую команду по волейболу.

Во время учебы в вузе студент Таланов подрабатывал реаниматологом в медсанчасти авиационного завода, а ближе к окончанию института определился со специализацией – выбрал педиатрию. С должности педиатра и начинал в детской поликлинике Шумерли, куда приехал по направлению. «Отработаю положенные три года и вернусь в родной Арзамас», — полагал тогда будущий главврач. Но судьба распорядилась иначе…

Шумерля молодого специалиста встретила тепло и радушно. Расположенный на железнодорожной станции городок на красавице Суре ему понравился и, что немаловажно, до родных краев ехать было недалеко.

Вскоре, кроме обязанностей педиатра, молодой доктор взял подработку в детском саду химзавода. Тогда он еще не знал, что делает судьбоносный шаг. На одной из тренировок заводской команды по волейболу он познакомился с юной Антониной. Молодые люди стали встречаться на тренировках, вместе выезжать на соревнования, завязались отношения… Сыграли свадьбу, через год как молодому специалисту Таланову дали квартиру, родился сын Андрей.

По приглашению зав. хирургическим отделением П.Е. Кулакова Таланов перешел в райбольницу анестезиологом, прошел десятимесячные курсы усовершенствования в Ленинграде и долгое время был в Шумерле единственным врачом-анестезиологом. Через несколько лет Кулаков возглавил ЦРБ и приглашение Таланова на должность заместителя главврача стало вполне оправданным. Тогда уже в полной мере проявились незаурядные организаторские способности Владимира Ивановича, его коммуникабельность, профессионализм. Кроме основных обязанностей, много времени он уделял общественной деятельности — несколько лет плодотворно работал в профсоюзном комитете медработников райбольницы, позднее возглавил городской комитет профсоюза работников медучреждений. В те годы в его ряды входило порядка 1000 (!) городских и сельских медиков.

Став главврачом в 1979 году, Таланов старался по максимуму сохранять заложенные предшественниками многолетние традиции работы медучреждения. Позднее, разумеется, новое время диктовало новые условия: модернизировалась материально-техническая база, вводились новые технологии, но принципы жизнедеятельности больницы оставались неизменными.

О той поре бывший главврач говорит с особой благодарностью: «Мне досталось хорошее наследство: отличная материальная база, коллектив настоящих профессионалов: П.Е. Кулаков, В.Г. Русова, Г.М. Григорьев, Г.Я. Ершова, Л.П. Немцева, В.И. Малкин, Л.И. Голубева и многие другие. Каждое имя — непререкаемый авторитет».

Профессионализм наших врачей в те годы был известен далеко за пределами Шумерли! Не одно поколение шумерлинцев признательно коллективу медицинских работников за поправленное здоровье, за спасенные жизни.

Сколько было свершений! Владимир Иванович вспоминает, как в его бытность главврачом было открыто первое в республике реанимационное отделение, помнит все нюансы строительства роддома, Ходарской участковой больницы, врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов в Юманаях, Туванах, Нижней Кумашке, Больших Алгашах, Торханах, Яндашах и др.

Главврач лично контролировал укомплектованность медучреждений кадрами, привлекал молодых специалистов, формировал штат как в центральной больнице, так и на селе.

Тогда, рассказывает Владимир Иванович, в республике активно проводились смотры-конкурсы на лучшую районную, участковую больницы или фельдшерский пункт. Шумерлинская ЦРБ по всем показателям всегда была в первых рядах. Главврач всё всегда держал под контролем, лично был ответственен за большую медицинскую семью.

Несмотря на занятость, В.И. Таланов всегда вел немалую общественную работу – неоднократно избирался членом исполкома района, депутатом районного Собрания депутатов, депутатом Госсовета Чувашии.

Заслуги Таланова как врача и как гражданина оценены по достоинству – он награжден знаком «Отличник здравоохранения», имеет почетные звания «Заслуженный врач Чувашской Республики», «Заслуженный врач Российской Федерации», он почетный гражданин города Шумерли и Шумерлинского района, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II-й степени».

Руководящая должность главы семьи никогда не ущемляла интересы супруги и двоих детей. Напротив, как профессионал Владимир Иванович во многом состоялся благодаря поддержке жены. Антонина Ивановна знает не понаслышке все тонкости руководящей работы: всю свою жизнь она посвятила сфере общественного питания и по сей день руководит целой индустрией.

Бывший главврач и сегодня в гуще событий — является членом городского Общественного совета и Совета ветеранов, состоит в попечительском совете школы № 3 и, конечно, всей душой радуется позитивным переменам в родной больнице и в здравоохранении в целом.

Владимир Иванович по-настоящему любит людей и по возможности помогает тем, кто в этом нуждается. «Когда получается помочь людям, тогда и на душе становится легче, и настроение улучшается», — поделился он.

Чем сегодня живет Таланов? Скучать, уверяет, не приходится. В приоритете, прежде всего, — активный образ жизни. Летом он с удовольствием возится на садовом участке. Покос травы, полив, сбор урожая – на его плечах. Уважает зимнюю подлёдную рыбалку, лыжные прогулки. Километров десять по лыжне за объездной дорогой, говорит, для него — норма.

Владимир Иванович считает себя абсолютно счастливым человеком. «Всю свою жизнь я посвятил любимой профессии, у меня хорошая семья, самые лучшие дети и внуки. Мне посчастливилось посмотреть мир… О чем еще можно мечтать?»

Таланов не без удовольствия считает себя основателем династии медиков — дочь Ольга пошла по его стопам, окончила тот же Горьковский мединститут (ныне – Нижегородскую медицинскую академию), сегодня она — главный врач одной из крупнейших больниц Нижнего Новгорода, а ее сын, внук Талановых, Родион учится на втором курсе оконченной когда-то дедом и мамой академии. Искренне лелеет мечту связать свою жизнь с медициной и младшая внучка Талановых, девятиклассница Тонечка. Дедушка ее в этом поддерживает обеими руками. Уж он-то знает, что врач — это самая благородная профессия на земле!

Ольга Дмитриева.

Слово друзьям и коллегам

Юбилей – новый рубеж, новый виток жизни, когда подводятся итоги, намечаются новые цели, строятся очередные планы. Сегодня с юбилеем мы поздравляем замечательного человека, надежного и верного друга, чудесного коллегу-доктора, заслуженного врача России и Чувашии, всю жизнь посвятившего делу здравоохранения и много лет возглавлявшего Шумерлинскую ЦРБ

Таланова Владимира Ивановича.

Мы желаем Вам и дальше каждый день быть в отличной форме, сохранять активный интерес к жизни, а она в свою очередь пусть дарит Вам массу возможностей и замечательных идей, добрых чувств, ярких эмоций, интересных увлечений и необыкновенных побед. пусть здоровье будет крепким, а все болезни трусливо отступают перед Вашим душевным светом!

Мужчину годы делают сильней,

Лишь прибавляя знаний и умений!

Позвольте пожелать Вам в юбилей

Больших успехов, новых достижений!

Пусть говорят Вам много тёплых слов,

Во всех делах удача помогает,

А рядом будут те, кто вновь и вновь

На новые победы вдохновляет!

С уважением и наилучшими пожеланиями, Ваши коллеги, ветераны медицины республики, города и района, друзья по жизни.