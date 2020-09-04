Владимир Путин положительно оценил шаги врио Главы Чувашии по поддержке экономики в период пандемии

Начиная доклад Президенту РФ Владимиру Путину врио Главы Чувашии Олег Николаев отметил, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией сильно повлияла на экономику региона, но справится помогли решения Главы государства по мерам поддержки в период пандемии.

«Если в целом, ввиду того, что вы нам дали соответствующие полномочия принимать решения по обстановке, у нас промышленность в основном работала, строительство работало, предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность в республике, работали. Тем не менее, в некоторых отраслях у нас произошло снижение, это прежде всего розничная торговля, платные услуги населению, и, к сожалению, в строительстве жилья тоже произошел спад. Но в целом объем промышленного производства нам удалось сохранить на уровне 98 процентов от прошлого года», — сообщил Олег Николаев 3 сентября на встрече с президентом РФ в режиме видеоконференции.

Руководитель региона также добавил, что жители Чувашии получили все предусмотренные меры поддержки. Так, семьям с детьми в соответствии с решениями Президента страны выплачено на сегодняшний день 4 млрд. 975 млн рублей, и работа будет продолжена до 1 октября.

В зоне особого внимания федеральные денежные выплаты медицинским работникам, находящимся на передовой борьбы с коронавирусом. В Чувашии их более 7300 человек. Причем из республиканского бюджета дополнительно охвачено еще 900 сотрудников больниц, которые также активно работают в этом процессе, но остались «вне финансового обеспечения». К ним относятся, к примеру, диспетчеры скорой медицинской помощи, технический персонал и т.д.

Владимир Путин оценил шаги врио Главы Чувашии по поддержке экономики в период пандемии коронавируса.

«Но что меня, честно говоря, порадовало – это то, что вы смогли трансформировать эти позитивные тенденции в экономике в социальную инфраструктуру. У вас количество врачей на 10 тысяч жителей – выше, чем в среднем по стране. У вас количество обучающихся в общеобразовательных организациях в одну смену – тоже выше, чем по стране, это позитивный момент. И обеспеченность дошкольными учреждениями, не знаю, как Вы оцениваете, сколько там процентов, но тоже в целом больше, чем по стране», – выделил Президент РФ.

Источник: чувашинформ.рф.