Известно, что грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – самые распространенные в мире инфекционные заболевания. Но если большинство ОРВИ протекают относительно легко, то грипп зачастую дает тяжелую клиническую картину: температура тела достигает 39–400С, сильнейший озноб с обильным потоотделением, боль и ломота в мышцах, сильные головные боли. Осложнениями гриппа чаще всего бывают острые пневмонии, сопровождающейся отеками легких, и отиты, в некоторых случаях приводящие к полной потере слуха. Грипп ослабляет сопротивляемость организма, и на его фоне могут развиться вирусный энцефалит или менингит – крайне опасные осложнения, которые могут привести к инвалидизации или гибели пациента. Вирус гриппа обычно проникает в организм через слизистые оболочки дыхательных путей, распространяясь воздушно-капельным путем. Заболевание чрезвычайно заразно. Даже кратковременный контакт с больным человеком может привести к заражению. Именно поэтому весь мир страдает от ежегодных сезонных (приходящихся на холодное время года) эпидемий гриппа.

Ежегодно вирус гриппа мутирует, поэтому невозможно, один раз переболев, получить пожизненный иммунитет. Самым эффективным методом профилактики гриппа признана вакцинация. Она вызывает специфический иммунитет против гриппа, имеет высокую эффективность и применяется у взрослых и детей.

Иммунизация в рамках Национального календаря профилактических прививок проводится бесплатно. Прививают детей с 6 месяцев, учащихся 1-11 классов, студентов высших профессиональных и средних профессиональных учебных заведений, взрослых, работающих по профессиям и отдельным должностям (работники транспорта, коммунальной сферы и др.), работников медицинских и образовательных учреждений, а также беременных женщин (при вакцинации используются вакцины, не содержащие консервантов); лиц, подлежащих призыву на военную службу, и лиц старше 60 лет, лиц с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

На 2020 г. в Шумерлинского межтерриториальном медицинском центре из этой группы подлежит вакцинации 10296 человек. Для остальных жителей г. Шумерли и Шумерлинского района вакцинация против гриппа платная. Руководителям предприятий рекомендуем заключить договор с нашей медицинской организацией на проведение иммунизации своих сотрудников против группа. Практика формирования коллективного иммунитета от гриппа – показатель общей культуры предприятия, где люди имеют коллективную защиту от опасного инфекционного заболевания. Для вакцинации используется иммунобиологический лекарственный препарат – СОВИГРИПП (вакцина гриппозная инактивированная субъединичная), серия 330720.

Е. Куксенкова, зам. главного врача по ПРР.

Приглашаем жителей г. Шумерли и Шумерлинского района

на вакцинацию против гриппа в Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр по адресу:

г. Шумерля, ул. О. Кошевого, д. 6, с понедельника по пятницу, с 08:00 до 15:00.