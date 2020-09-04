Архивные находки

В следующем году исполняется 80 лет с начала строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В муниципальном архиве Шумерлинского района ведется работа по выявлению документов об участии сельчан в строительстве данных стратегических объектов.

В ходе работы в книге протоколов исполнительного комитета Нижнекумашкинского сельского Совета депутатов трудящихся Шумерлинского района Чувашской АССР за 1941—1943 гг. был выявлен протокол № 9 от 21 сентября 1942 года. В документе сказано: «Слушали: О высылке 100 человек рабочих на ремонт тылового оборонительного рубежа. Решили: Выслать на ремонт оборонительного тылового рубежа из единоличников — 45 человек, из колхоза «Волга» — 10 человек, «1-ое Мая» — 20 человек, «Красный Пахарь» — 25 человек. Обязать председателям колхозов и сельсовета организованно представить рабочих и сдать полностью в 20 комендатуру».

На территории Чувашии не велись фронтовые сражения, но здесь шла битва в тылу. Колхозники и рабочие вносили вклад в обеспечение Красной Армии продовольствием, обмундированием, отдавали деньги на строительство военной техники. Эти факты, как правило, известны и задокументированы в архивах, являясь свидетельством героизма советского народа.

Муниципальный архив

Шумерлинского района.