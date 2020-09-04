Успех любого начинания зависит от множества факторов, в числе которых и грамотное планирование. Ведь если четко обозначить все предстоящие шаги, видно, в каком направлении нужно двигаться, на что обращать внимание в первую очередь. Конечно же, приступая к должности временно исполняющего обязанности Главы Чувашии, это прекрасно понимал и Олег Николаев и вместе с командой единомышленников приступил к разработке Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии на 2020—2025 годы.

На сегодняшний день это уже утвержденный план мероприятий, программа, с которой врио Главы региона идет на предстоящие выборы. О наиболее важных составляющих программы, на его взгляд, с нашей газетой поделился участник Народного штаба Олега Николаева, главный агроном СХПК «Комбинат» Андриян Концов.

Андриян Николаевич, что в Программе развития региона привлекло Ваше внимание в первую очередь?

Как жителю села и работнику сельскохозяйственного производственного кооператива мне, прежде всего близки вопросы по развитию сельскохозяйственной отрасли. Олег Алексеевич регулярно встречается с представителями отрасли, хорошо владеет ситуацией в агропромышленном комплексе Чувашии. В комплексной программе развития региона на 2020—2025 годы подробно расписан план по поддержке сельского хозяйства. Это увеличение поголовья крупного рогатого скота, рост объема производства продукции АПК почти в 1,5 раза, рост урожайности в 2,5 раза, возврат 15,1 тыс. га необрабатываемых земель в сельхозоборот уже в 2020 году, развитие крестьянских фермерских хозяйств через выделение грантов и многое другое. Я сам являюсь главой КФХ, и эти темы мне достаточно близки.

Хочу заметить, что за короткий период руководства регионом Олегом Николаевым жители села уже успели почувствовать на себе определенную поддержку — например, получили выплаты за содержание дойных коров. И чем больше в хозяйстве коров, тем существеннее была выплата. Это, безусловно, можно назвать стимулом для сельчан не отказываться от содержания крупного рогатого скота, а наоборот — задуматься о дальнейшем увеличении поголовья.

Огромный плюс Программы социально-экономического развития Чувашии — это то, что в ней учтены интересы всех муниципалитетов по отдельности. Людям важно знать, что будет происходить конкретно в их районе или городе, на что можно надеяться, а чего придется подождать. Правильно, что в программе сначала идет анализ социально-экономического развития муниципалитета, указываются имеющиеся проблемы, а потом предлагаются пути их решения и источники финансирования. К тому же, в плане четко определены конкретные проекты инфраструктурной направленности, представлены и коммерческие проекты. Наряду с федеральным и республиканским финансированием предусмотрено привлечение внебюджетных источников финансирования.

Хочу заметить, что за короткий период руководства регионом Олегом Николаевым жители села уже успели почувствовать на себе определенную поддержку — например, получили выплаты за содержание дойных коров. И чем больше в хозяйстве коров, тем существеннее была выплата. Это, безусловно, можно назвать стимулом для сельчан не отказываться от содержания крупного рогатого скота, а наоборот — задуматься о дальнейшем увеличении поголовья. Огромный плюс Программы социально-экономического развития Чувашии — это то, что в ней учтены интересы всех муниципалитетов по отдельности. Людям важно знать, что будет происходить конкретно в их районе или городе, на что можно надеяться, а чего придется подождать. Правильно, что в программе сначала идет анализ социально-экономического развития муниципалитета, указываются имеющиеся проблемы, а потом предлагаются пути их решения и источники финансирования. К тому же, в плане четко определены конкретные проекты инфраструктурной направленности, представлены и коммерческие проекты. Наряду с федеральным и республиканским финансированием предусмотрено привлечение внебюджетных источников финансирования. А что существенного должно произойти в рамках данной программы непосредственно в Шумерлинском районе?

Как я уже отметил, в первую очередь, мне всегда интересны проекты в сфере сельского хозяйства. В Программу включены коммерческие проекты по приобретению сельскохозяйственной техники для выращивания зерновых и зернобобовых культур в агрофирме «Алтышевская», по развитию материально-технической базы СПССК «Сельское подворье».

Что касается первого проекта, он связан с производством сельскохозяйственной продукции и вовлечением в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения на территориях Русско-Алгашинского и Большеалгашинского сельских поселений. Инвестиции по данному проекту уже составили более 10 млн руб., создано 5 рабочих мест. В этом году планируется оформление в аренду дополнительно 1514 га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и проведение культуртехнических работ. Всего на 2020—2025 годы запланировано привлечение инвестиций в объеме 50 млн рублей.

Другой проект — по развитию материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива «Сельское подворье» очень важен для развития района в целом. Проектом предусматриваются закупка от населения излишков сельскохозяйственной продукции, переработка молока и изготовление сыров, творога и йогурта с дальнейшей реализацией. Проект будет полностью реализован уже к 2021 году.

В рамках реализации данного проекта в 2019 году создано 3 рабочих места со средней зарплатой 12 тыс. рублей. В мае 2020 года введен в эксплуатацию магазин по продаже экологически чистой сельскохозяйственной продукции в Шумерле, на стадии завершения ремонт сыродельного цеха в Красном Октябре. Работы будут продолжены в рамках реализации Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики.

Завершая разговор про сферу сельского хозяйства, хочу заметить, что в ближайшее время положительные изменения должны произойти и в СХПК «Комбинат», где планируется обновление сельскохозяйственной техники.

В Программе считаю важными запланированные мероприятия по закольцеванию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием пос. Красный Атмал — пос. Речной, а также «Чебоксары — Сурское» — с. Туваны — д. Малые Туваны — «Чебоксары — Сурское» — с. Ходары — д. Егоркино.

В плане действий также обозначен ремонт 10 дорог, примыкающих к трассам «Чебоксары — Сурское» и «Сура». Протяженность дефектных участков на этих дорогах составляет более 60 %, поэтому ремонт этих дорог, конечно же, имеет первостепенное значение для населения района.

Значимые мероприятия запланированы и в сфере ЖКХ. Это перевод семи многоквартирных домов, находящихся в Русских Алгашах и Юманаях, на индивидуальное отопление; реконструкция канализации и очистных сооружений по ул. Мира в с. Юманай; строительство уличных дорог и сетей газо-водо-электроснабжения, канализации микрорайона «Солнечный» в д. Шумерле; реконструкция канализации по улицам Садовой, Напольной, Ленина в Ходарах; строительство водопроводной сети в Лесных Туванах, централизованной канализации в Кабаново. Планов много, главное, чтобы их удалось воплотить в жизнь. А для этого, прежде всего, нужно иметь прошедшую экспертизу проектно-сметную документацию.

Что касается первого проекта, он связан с производством сельскохозяйственной продукции и вовлечением в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения на территориях Русско-Алгашинского и Большеалгашинского сельских поселений. Инвестиции по данному проекту уже составили более 10 млн руб., создано 5 рабочих мест. В этом году планируется оформление в аренду дополнительно 1514 га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и проведение культуртехнических работ. Всего на 2020—2025 годы запланировано привлечение инвестиций в объеме 50 млн рублей. Другой проект — по развитию материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива «Сельское подворье» очень важен для развития района в целом. Проектом предусматриваются закупка от населения излишков сельскохозяйственной продукции, переработка молока и изготовление сыров, творога и йогурта с дальнейшей реализацией. Проект будет полностью реализован уже к 2021 году. В рамках реализации данного проекта в 2019 году создано 3 рабочих места со средней зарплатой 12 тыс. рублей. В мае 2020 года введен в эксплуатацию магазин по продаже экологически чистой сельскохозяйственной продукции в Шумерле, на стадии завершения ремонт сыродельного цеха в Красном Октябре. Работы будут продолжены в рамках реализации Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики. Завершая разговор про сферу сельского хозяйства, хочу заметить, что в ближайшее время положительные изменения должны произойти и в СХПК «Комбинат», где планируется обновление сельскохозяйственной техники. В Программе считаю важными запланированные мероприятия по закольцеванию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием пос. Красный Атмал — пос. Речной, а также «Чебоксары — Сурское» — с. Туваны — д. Малые Туваны — «Чебоксары — Сурское» — с. Ходары — д. Егоркино. В плане действий также обозначен ремонт 10 дорог, примыкающих к трассам «Чебоксары — Сурское» и «Сура». Протяженность дефектных участков на этих дорогах составляет более 60 %, поэтому ремонт этих дорог, конечно же, имеет первостепенное значение для населения района. Значимые мероприятия запланированы и в сфере ЖКХ. Это перевод семи многоквартирных домов, находящихся в Русских Алгашах и Юманаях, на индивидуальное отопление; реконструкция канализации и очистных сооружений по ул. Мира в с. Юманай; строительство уличных дорог и сетей газо-водо-электроснабжения, канализации микрорайона «Солнечный» в д. Шумерле; реконструкция канализации по улицам Садовой, Напольной, Ленина в Ходарах; строительство водопроводной сети в Лесных Туванах, централизованной канализации в Кабаново. Планов много, главное, чтобы их удалось воплотить в жизнь. А для этого, прежде всего, нужно иметь прошедшую экспертизу проектно-сметную документацию. А как будет развиваться социальная сфера? Какие мероприятия, на Ваш взгляд, имеют первостепенное значение?

Конечно же, мероприятия в отрасли здравоохранения. У людей должна быть возможность получать качественную, доступную и своевременную медицинскую помощь. В программе на ближайшую перспективу обозначены строительство ФАПа в Яндашах и капитальный ремонт ФАПа в Кабаново. Строительство осуществляется по типовому проекту, смету на капитальный ремонт необходимо провести через государственную экспертизу достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта.

В сфере образования в ближайшие годы предстоит реконструкция здания школы в Нижней Кумашке под основную общеобразовательную школу с пристроем учебного корпуса на 60 учащихся. Данный объект включен в план мероприятий программы «Развитие образования в Чувашской Республике» с объемами финансирования по годам реализации. Подготовку проектно-сметной документации планируется начать в 2021 году.

Изменения к лучшему должны затронуть и отрасль культуры. В Программу на 2020—2025 годы включены строительство клубов в Русских Алгашах, Бреняшах, Яндашах и Мыслеце.

В сфере образования в ближайшие годы предстоит реконструкция здания школы в Нижней Кумашке под основную общеобразовательную школу с пристроем учебного корпуса на 60 учащихся. Данный объект включен в план мероприятий программы «Развитие образования в Чувашской Республике» с объемами финансирования по годам реализации. Подготовку проектно-сметной документации планируется начать в 2021 году. Изменения к лучшему должны затронуть и отрасль культуры. В Программу на 2020—2025 годы включены строительство клубов в Русских Алгашах, Бреняшах, Яндашах и Мыслеце. Мероприятия, запланированные в рамках Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии, впечатляют. Как Вы считаете, кто еще из кандидатов на пост Главы региона может выделиться столь четким планом действий?

То, что у остальных кандидатов нет такой подробной программы, наверняка, заметили все. Отчасти это понятно, ведь в разработке данной программы приняло участие множество людей. Она подвергалась широкому обсуждению в СМИ, в экспертном сообществе, было получено более 500 предложений от жителей республики и общественности, проведено обсуждение с органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления. Это плод совместных усилий и на сегодняшний день полностью соответствует тому, в каком направлении должна двигаться республика дальше.

А в Единый день голосования нам предстоит выбрать не только руководителя региона, но и программу, по которой мы хотим развивать наши города и села.

Татьяна Александрова.