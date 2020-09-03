Штаб общественного наблюдения за выборами подписал соглашение еще с пятью НКО Чувашии

Сегодня, 3 сентября, в здании Общественной палаты Чувашской Республики состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в наблюдении за проведением выборов в сентябре 2020 года.

Свои подписи под документом поставили руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами (ШОН) Дмитрий Донсков, председатель Общественной палаты Алексей Судленков, а также представители пяти некоммерческих общественных организаций (НКО) Республики. Это Нотариальная палата Чувашии, Чувашская республиканская организация по формированию гражданского общества «Совет отцов Чувашии», Чувашская республиканская общественная организация «Союз женщин Чувашии», Республиканский совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Чувашская республиканская организация общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны».

Как отметил Дмитрий Донсков, Штаб создан с целью обеспечения максимально прозрачного, ясного, честного, открытого процесса выборов этого года. «Сегодня мы сделали очередной шаг по формированию Штаба, подписав соглашение с некоммерческими организациями. Я рад, что они откликнулись на наше приглашение и включились в работу. Мы также приглашаем присоединиться к Штабу представителей кандидатов всех уровней, участвующих в выборах, представителей политических партий, всех неравнодушных граждан Республики», — сказал он.

ШОН намерен охватить наблюдением за ходом голосования 11-13 сентября все избирательные участки Чувашии. Обучение наблюдателей уже началось, отметил Донсков.

Он также сообщил, что в Чебоксарах на протяжении трех дней голосования будет работать площадка, где будет мониториться вся информация, связанная с ходом выборов. Через нее получить доступ к данным о процессе голосования сможет любой представитель кандидатов на пост главы республики, партии, общественной организации или СМИ, подчеркнул руководитель Штаба.

Напомним, ШОН был организован 18 августа на базе Общественной палаты Республики. Ранее, 14 августа, с инициативой создания подобного штаба выступил исполняющий обязанности Главы Чувашии Олег Николаев.

В Чувашии 1156 избирательных участков, и на каждом планируется присутствие как минимум двух наблюдателей. Для выполнения этих задач ШОН намерен привлечь более 2 тысяч наблюдателей, все они пройдут необходимое обучение. В районах будут сформированы территориальные ШОНы, которые заработают на базе Общественных советов муниципалитетов.

Источник: чувашинформ.рф