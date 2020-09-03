Финансовой грамотности в Чувашской Республике будут учить со школьной скамьи

Программы повышения финансовой грамотности населения в Чувашии планируется внедрить во всех школах, вузах и ссузах региона, включая расположенные в сельской местности, малых городах и труднодоступных населенных пунктах. Об этом договорились 2 сентября заместитель Министра финансов Российской Федерации Тимур Максимов, врио Главы Чувашии Олег Николаев, первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов и Председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Сегодня они подписали соглашение о сотрудничестве по повышению финансовой грамотности в Чувашской Республике на 2020–2023 годы.

Документом предусмотрено создание региональной программы с образованием полномочного координационного органа.

«Сейчас в рамках последовательной работы Минфина России заключено и действует 49 двусторонних соглашений с регионами. Впервые мы заключили соглашение в четырехстороннем формате. Уверены, что такое расширение количества участников даст дополнительную возможность Республике выйти на новый уровень финансовой грамотности населения, что, несомненно, скажется в дальнейшем и на улучшении качества жизни ее граждан», — отметил на встрече замминистра финансов Тимур Максимов.

По словам Олега Николаева, благодаря подписанному соглашению у жителей Чувашии появится больше возможностей обучиться основам ведения личного бюджета.

«Жители республики получат больше конкретной информации, как распоряжаться своими деньгами, как планировать личный бюджет, как использовать те или иные финансовые инструменты, в том числе инвестиционного характера. Это даст возможность подрастающему поколению уже со школьной скамьи владеть основами планирования личных финансов», — сказал руководитель региона.

Фото: cap.ru

Кроме этого, жители Чувашии смогут использовать финансовое планирование не просто как инструмент накопления денежных средств, но и как дополнительный способ заработка, а также минимизировать риски попасться на уловки мошенников.

Анатолий Аксаков прокомментировал, что подписание документа на самом высоком уровне станет для региона дополнительным элементом инвестиционной привлекательности.

«Очень важно, что и Минфин России, и Центробанк России, на уровне самых высоких руководителей желают помогать республике, желают не только повышать финансовую грамотность, но и создавать все условия, чтобы финансовые ресурсы шли в финансово грамотную республику», — заявил он.

Источник: чувашинформ.рф.