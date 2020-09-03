Правительство России окажет поддержку Чувашии в строительстве водоводов в южных районах региона

Речь идет о строительстве при Шемуршинском водохранилище станции водоподготовки и групповых водоводов Шемуршинского, Батыревского и Комсомольского районов. Оказать поддержку республике в этом врио Главы Чувашии Олег Николаев попросил Президента страны Владимира Путина во время рабочей встречи, которая состоялась 3 сентября в режиме видеоконференции.

«Вы упомянули об одной из существенных проблем региона, и, конечно, сами вы с этим не справитесь. Это состояние водных объектов и гидротехнических сооружений, сброс воды, в том числе неочищенной. Над этим нужно вам, конечно, с правительством активнее поработать», — сказал глава государства.

Фото: kremlin.ru

В настоящее время к центральной системе водоснабжения и качественной питьевой воде доступа не имеют почти 100 тысяч жителей Шемуршинского, Батыревского и Комсомольского районов.

На эту ситуацию не раз обращал внимание врио Главы Чувашии во время своих поездок по районам республики. Олег Николаев держит вопрос на контроле и поднимает его на федеральном уровне.

Шемуршинское водохранилище на р. Карла для питьевого водоснабжения построено в 2009 году. Но сейчас там рыбачат местные жители. Ни водохранилище, ни станция водоочистки, построенные в 2009—2014 годах, так и не были запущены. Однако технологии Шемуршинского водохранилища не потеряли актуальности, и важно сегодня использовать их в полной мере.

Для обеспечения качественным водоснабжением южных районов республики нужно построить разводящие магистральные водопроводы и 10 пусковых комплексов (их всего нужно 11, один уже построен). Сметная стоимость этого строительства – 1,7 миллиардов рублей.

Источник: чувашинформ.рф