Олег Николаев попросил Президента страны поддержать создание третьего транспортного полукольца в Чебоксарах

С просьбой поручить Минтрансу России выделить средства на начало строительства третьего транспортного полукольца в столице Чувашии Олег Николаев обратился к президенту РФ Владимиру Путину 3 сентября на рабочей встрече в онлайн-формате.

«Мы сейчас работаем над этой проектно-сметной документацией, планируем её буквально в ближайшее время завершить и получить соответствующую экспертизу. Весь объект стоит чуть более 20 миллиардов рублей. Если бы Вы поддержали и дали поручение Минтрансу по началу строительства первого этапа (а объект можно построить в три этапа), первый этап стоит примерно 5,5 миллиарда рублей. То есть 100 миллионов мы готовы профинансировать сами, если бы 5,4 <миллиарда> Минтранс нам выделил, то это, конечно же, было бы очень здорово для города и для улучшения инфраструктуры», — обратился Олег Николаев к главе государства.

Фото: kremlin.ru

Напомним, что третье транспортное полукольцо свяжет улицу Университетскую с улицей Энтузиастов, далее дорога пройдет через микрорайон «Байконур» и проспект Геннадия Айги, после – через улицу Пристанционную выйдет на Вурнарское кольцо.

Необходимость строительства третьего транспортного полукольца в Чебоксарах назрела давно. Это логично, поскольку уровень автомобилизации за последние 10 лет вырос в 2 раза. К тому же в проектах и планах развития города эта дорога значится с советских времен, так как является нужным инфраструктурным объектом для развития столицы и уменьшения пробок в часы пик.

ТТПК соединит Северо-Западный, Юго-Западный и Новоюжный районы столицы Чувашии, что создаст прямое транспортное сообщение диаметрально противоположных концов города. Учитывая, что в столицу республики ежедневно приезжают на работу до 100 тысяч жителей Чебоксарской агломерации, изменения значительно уменьшат время, которое они проводят в дороге.

Источник: чувашинформ.рф