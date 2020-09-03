Кандидаты на должность Главы Чувашии продолжают встречи с избирателями

Вчера, 2 сентября, кандидат на выборах Главы Чувашской Республики Сергей Матвеев («Патриоты России») провел встречу с избирателями. Она прошла на родине Матвеева, в селе Ишлеи Чебоксарского района. Беседу кандидат построил в формате отчета перед избирателями – в этом округе он 5 лет назад был избран в депутаты Чебоксарского районного собрания.

Сергей Матвеев рассказал о том, что сделал за эти годы для избирателей. Отчет получился довольно масштабным. На счету депутата – строительство ФОКа, которое удалось сдвинуть с мертвой точки, объекты благоустройства, спонсорская и благотворительная помощь ряду местных проектов, инфраструктурные решения. Кстати, весь день перед этой встречей Матвеев провел в своем округе – по его инициативе здесь строится детская площадка, прокладываются тротуары, современный вид приобретает площадь перед местным Домом творчества.

Не удалось кандидату уйти и от острых вопросов: местные жительницы жаловались на перебои с водой, на проблемы с газоснабжением, на равнодушие сельской администрации. Для того, чтобы ответить людям на эти вопросы, на встречу вызвали сельского главу. Жителей села беседа увлекла настолько, что даже после ее формального завершения они продолжили общение с кандидатом на улице.

Встречи кандидатов на этих выборах Главы Чувашии проводятся в новом формате – Центризбирком по их просьбам предоставил список муниципальных помещений, в которых можно организовать эти мероприятия. Сегодня, 3 сентября, подобную встречу в Комсомольском проведет выдвинутый «Партией пенсионеров за социальную справедливость» Николай Степанов. Некоторые кандидаты используют собственные возможности для того, чтобы пообщаться со сторонниками. Так, вчера в своем предвыборном штабе встретился с «Детьми войны» кандидат от КПРФ Александр Андреев.

Источник: чувашинформ.рф