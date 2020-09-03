В Чувашском госуниверситете планируют создать дополнительные бюджетные места

Об этом 2 сентября на рабочей встрече в Москве договорились врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев и министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. Они запланировали присвоить Чувашскому госуниверситету статус опорного вуза с возможностями реализовывать на его базе научные изыскания. Фактически после получения такого статуса вуз будет выполнять госзаказ, создавая дополнительные бюджетные места по специальностям и компетенциям, которые необходимы для динамичного развития региона.

«Одним из инструментов научного обеспечения планов развития региона является получение Чувашским государственным университетом статуса центра стратегического и академического лидерства. Это позволяет развивать на базе вуза необходимые для этого научные направления. К тому же, на базе ЧГУ развернуто много современных лабораторий, которые обеспечивают высочайшие компетенции выпускников для немедленного их применения на производстве», – подчеркнул Олег Николаев.

Источник: чувашинформ.рф.