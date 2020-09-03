В инвестпроекте по реконструкции систем водоснабжения г. Чебоксары смогут поучаствовать местные предприятия

Через участие в крупных инвестиционных проектах региона, как полагает врио Главы Чувашии Олег Николаев, предприятия республики получат новый виток в своем развитии. Такую возможность, к примеру, может предоставить им программа реконструкции систем водоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства города Чебоксары, финансируемый новым банком развития БРИКС при поддержке Минстроя России. Об этом Олег Николаев говорил 2 сентября с заместителем министра строительства России Юрием Гордеевым. Напомним, что вчера руководитель региона находился в рабочей в командировке в Москве.

На встрече Юрий Гордеев отметил, что все реализованные на территории Чувашской Республики объекты получили высокую оценку комиссии, в том числе и от представителей международного банка развития БРИКС.

В настоящее время подготовительная работа по инвестиционной программе реконструкции систем водоснабжения и ЖКХ Чувашии завершена и проект переходит в стадию практической реализации. Поэтому, по словам Олега Николаева, именно сейчас важно конкретизировать подходы и закрепить для более чем 30 проектов в рамках программы возможность максимально использовать продукцию местного производителя.

«Будем дорабатывать и использовать все возможности для того, чтобы предприятия Чувашской Республики участвовали в реализации проекта. Такой подход не только изменит в целом систему водоснабжения и ЖКХ города Чебоксары, но и даст толчок развитию предприятий Чувашской Республики. Отмечу, что строительство является локомотивом развития экономики. И поэтому на различных его этапах мы будем обеспечивать мультипликацию через участие наших местных производителей с учетом понимания их мощностей и возможностей», — объяснил суть своей инициативы руководитель региона.

Источник: чувашинформ.рф.