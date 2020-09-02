В Чувашии участников «Диктанта Победы» примут на 34 площадках, 16 из них в Чебоксарах, остальные – в городах и районных центрах республики. Основной площадкой станет Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова (корпус по ул. Университетской, 38).

«Диктант» — это задания с вопросами о событиях Великой Отечественной войны. Участников ждут 25 вопросов: 20 по общефедеральной тематике и 5 – по региональной. Задания посвящены датам, событиям, военной географии, историческим личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе, памятникам монументального искусства. На выполнение заданий дается 45 минут.