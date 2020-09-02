Чувашский госуниверситет может получить статус регионального опорного ВУЗа

Соответствующие договоренности были достигнуты на встрече врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева и министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова, которая состоялась 2 сентября в Москве. Планируется, что Чувашский госуниверситет станет опорным вузом республики и будет выполнять госзаказ на создание бюджетных мест по специальностям и компетенциям, которые необходимы региону.

Олег Николаев отметил, что эта договоренность поможет закрепить начинания республики в части развития ее научного потенциала.

«Одним из инструментов научного обеспечения планов развития региона является получение Чувашским государственным университетом статуса центра стратегического и академического лидерства. Это позволяет развивать на базе вуза необходимые для этого научные направления. К тому же, на базе ЧГУ развернуто много современных лабораторий, которые обеспечивают высочайшие компетенции выпускников для немедленного их применения на производстве», – подчеркнул Олег Николаев.

Источник: чувашинформ.рф.