Чувашия и РАН готовятся подписать соглашение о сотрудничестве

Соглашение между Чувашской Республикой и Российской академией наук (РАН) по взаимодействию в сфере перспективных исследований и инноваций планируется подписать 2 сентября в Москве. Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики, Олег Николаев пребывает там с рабочей командировкой.

Российская академия наук и кабинет Министров Чувашской Республики объединят усилия, чтобы эффективнее использовать свой потенциал для развития инновационной инфраструктуры в регионе. В этом процессе будут задействованы как научные организации, так и производственные предприятия республики.

Напомним, в конце августа в Москве Олег Николаев подписал ряд соглашений о сотрудничестве региона с Правительством Москвы, АНО «Цифровая экономика», корпорацией «Проект-техника» и ПАО «Промсвязьбанк».

Источник: чувашинформ.рф.