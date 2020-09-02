Сегодня, 2 сентября, 80-летний юбилей отмечает наш коллега, ветеран журналистики Михаил Михайлович Демидов. Литератор и мастер слова он более четверти века посвятил газете «Вперёд» и написал не одну сотню статей, очерков и фельетонов, десятки рассказов, повестей, литературных зарисовок.

Коллектив редакции газеты «Вперёд» от всей души поздравляет Михаила Михайловича с юбилеем и желает крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, быть таким же энергичным, неравнодушным к жизни, удивлять и удивляться. Верим, что он еще не раз порадуете шумерлинцев своим литературным творчеством.