2 сентября 2020 года в администрации Шумерлинского района состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о назначении стипендий главы администрации Шумерлинского района. Стипендия главы одна из самых престижных наград учащимся нашего района, свидетельствующая о высоких результатах юных шумерлинцев.

Свидетельства о назначении стипендии за способности, трудолюбие и настойчивость в овладении знаниями из рук главы администрации района были вручены:

Сергеевой Веронике Сергеевне; Сидоровой Анне Валерьевне; Сапожниковой Светлане Сергеевне; Фадеевой Маргарите Николаевне; Захаровой Валерии Николаевне; Романову Владимиру Владимировичу; Раскиной Глафире Леонидовне; Концовой Екатерине Андрияновне; Машановой Анастасии Юрьевне; Капитоновой Наталье Геннадьевне.

Действительно, в каждой победе школьника есть один секрет. Это колоссальный труд и огромная душа учителя, которые вложены в своих учеников. Учителя отдают свой талант, свое время… Учащиеся получают знания не только в области математики, химии или биологии. Они дают самые важные в жизни уроки – уроки великодушия, благородства, уважения к людям. Учат самым высоким и прекрасным человеческим чувствам! Будят умы и сердца юных граждан нашей страны, растят их патриотами!

Говорим огромное спасибо педагогам, а школьников искренне поздравляем с первой серьезной наградой, желаем дальнейших побед и свершений на творческом пути!

Источник: shumer.cap.ru.