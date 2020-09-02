02 Сен

Состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о назначении стипендий главы администрации Шумерлинского района

2 сентября 2020 года  в администрации Шумерлинского района состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о назначении стипендий главы администрации Шумерлинского района. Стипендия главы одна из самых престижных наград учащимся нашего района, свидетельствующая о высоких результатах юных шумерлинцев.

Свидетельства  о назначении стипендии за способности, трудолюбие и настойчивость в овладении знаниями из рук главы администрации района были вручены:

  1. Сергеевой Веронике Сергеевне;
  2. Сидоровой Анне Валерьевне;
  3. Сапожниковой Светлане Сергеевне;
  4. Фадеевой Маргарите Николаевне;
  5. Захаровой Валерии Николаевне;
  6. Романову Владимиру Владимировичу;
  7. Раскиной Глафире Леонидовне;
  8. Концовой Екатерине Андрияновне;
  9. Машановой Анастасии Юрьевне;
  10. Капитоновой Наталье Геннадьевне.

Действительно, в каждой победе школьника есть один секрет. Это колоссальный труд и огромная душа учителя, которые вложены в своих учеников. Учителя отдают свой талант, свое время… Учащиеся получают знания не только в области математики, химии или биологии. Они дают самые важные в жизни уроки – уроки великодушия, благородства, уважения к людям. Учат самым высоким и прекрасным человеческим чувствам! Будят умы и сердца юных граждан нашей страны, растят их патриотами!

Говорим огромное спасибо педагогам, а школьников искренне поздравляем с первой серьезной наградой, желаем дальнейших побед и свершений на творческом пути! 

Источник: shumer.cap.ru.

Автор записи: anna

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