2 сентября 2020 года в администрации Шумерлинского района состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о назначении стипендий главы администрации Шумерлинского района. Стипендия главы одна из самых престижных наград учащимся нашего района, свидетельствующая о высоких результатах юных шумерлинцев.
Свидетельства о назначении стипендии за способности, трудолюбие и настойчивость в овладении знаниями из рук главы администрации района были вручены:
- Сергеевой Веронике Сергеевне;
- Сидоровой Анне Валерьевне;
- Сапожниковой Светлане Сергеевне;
- Фадеевой Маргарите Николаевне;
- Захаровой Валерии Николаевне;
- Романову Владимиру Владимировичу;
- Раскиной Глафире Леонидовне;
- Концовой Екатерине Андрияновне;
- Машановой Анастасии Юрьевне;
- Капитоновой Наталье Геннадьевне.
Действительно, в каждой победе школьника есть один секрет. Это колоссальный труд и огромная душа учителя, которые вложены в своих учеников. Учителя отдают свой талант, свое время… Учащиеся получают знания не только в области математики, химии или биологии. Они дают самые важные в жизни уроки – уроки великодушия, благородства, уважения к людям. Учат самым высоким и прекрасным человеческим чувствам! Будят умы и сердца юных граждан нашей страны, растят их патриотами!
Говорим огромное спасибо педагогам, а школьников искренне поздравляем с первой серьезной наградой, желаем дальнейших побед и свершений на творческом пути!
Источник: shumer.cap.ru.
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