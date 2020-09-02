«Пожар в Вурнарах»: Олег Николаев дал оценку стройке в Вурнарской школе №1

1 сентября не все школьники Чувашии пошли в школу. Так, 817 учеников Вурнарской школы №1 не переступили порог своей школы. Причиной тому стал незавершенный в срок капитальный ремонт учебного заведения. Сегодня в муниципалитет отправился врио Главы Чувашии Олег Николаев. Он оценил ситуацию на месте и назвал ее «пожаром в Вурнарах».

«То, что я увидел, конечно, это ужас. Даже то, что уже сделано, оставляет желать лучшего. На лицо очень небрежное выполнение предусмотренных строительно-монтажных работ, поэтому принято решение, что республиканская служба единого заказчика с завтрашнего дня берет полное кураторство над этим объектом и будет контролировать ход стройки. Министерство строительства Чувашии также будет сопровождать весь процесс. Главная задача – это в кратчайшие сроки реализовать все предусмотренные здесь работы. В итоге дети будут учиться в нормальных условиях, установленных на сегодняшний день стандартами для организации образовательно процесса», – рассказал Олег Николаев журналистам.

Фактически патовой ситуацию сделало бездействие ответственных за выполнение капитального ремонта на объекте должностных лиц. По графику его должны были завершить 25 августа. То, что видно по фотографиям – начальные «черновые» работы, а значит времени на решение вопроса у местных властей, строителей, депутатского корпуса было предостаточно. Кроме того, на ремонт из бюджета направлено более 20 млн рублей, которых на фотографиях тоже не определить.

В настоящее время по поручению Олега Николаева контроль над завершением капремонта перейдёт к республиканской службе единого заказчика. Главе администрации Вурнарского района Леониду Николаеву предложено уйти в отставку.

Источник: чувашинформ.рф.