02 Сен

Подведены итоги Марафона православных радостей «Три спаса»

С 14 по 31 августа в детском центре православной культуры  «Благодать»  созданного при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019—2020» и администрации города Шумерля   проходил марафон православных радостей «Три спаса», посвященный   любимым в народе православным праздникам – Спасам. Культурное событие было направлено на сохранение и развитие культурной самобытности, межнациональных отношений, творческих способностей у детей и подростков, расширение  и углубление  знаний о традициях празднования православных праздников. В условиях продолжающихся ограничительных мер, связанных с отсутствием возможности проведения массовых  мероприятий, главной площадкой проведения масштабного культурного события была обозначена социальная группа центра «Благодать»Вконтакте.  

В марафоне приняло участие свыше 200 человек из 10 районов и городов Чувашии, а также Нижегородской и  Ульяновской областей, городов Санкт-Петербург и Белгород.

На протяжении двух недель марафонцы делились друг с другом своими православными радостями в виде рисунков, творческих поделок, видеопоздравлений, мастер-классов по приготовлению православных блюд, читали отрывки из  литературных  произведений, желая друг другу мира, добра  и благодати в сердце. 

Хочется поблагодарить всех, кто откликнулся на приглашение и принял участие в мероприятии – участников  детского центра православной культуры «Благодать», Воскресной школы храма преподобного Серафима Саровского города Шумерля  и их родителей, читателей, библиотекарей, педагогов, работников культурно- досуговых учреждений, учащихся  и воспитанников дошкольных, образовательных  учреждений . Особенно активными были  участники из   Цивильского, Батыревского, Урмарского, Марпосадского, Порецкого  районов, городов Чебоксары, Мариинский  Посад, Шумерля.

Выражаем слова искренней благодарности всем участникам за  проявленный интерес к марафону,  православной культуре, яркие идеи, творческий и креативный подход  в работах. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!   

Руководитель центра «Благодать»

Елена Каширина

Автор записи: anna

Похожие записи '

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *