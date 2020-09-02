Подведены итоги Марафона православных радостей «Три спаса»

С 14 по 31 августа в детском центре православной культуры «Благодать» созданного при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019—2020» и администрации города Шумерля проходил марафон православных радостей «Три спаса», посвященный любимым в народе православным праздникам – Спасам. Культурное событие было направлено на сохранение и развитие культурной самобытности, межнациональных отношений, творческих способностей у детей и подростков, расширение и углубление знаний о традициях празднования православных праздников. В условиях продолжающихся ограничительных мер, связанных с отсутствием возможности проведения массовых мероприятий, главной площадкой проведения масштабного культурного события была обозначена социальная группа центра «Благодать»Вконтакте.

В марафоне приняло участие свыше 200 человек из 10 районов и городов Чувашии, а также Нижегородской и Ульяновской областей, городов Санкт-Петербург и Белгород.

На протяжении двух недель марафонцы делились друг с другом своими православными радостями в виде рисунков, творческих поделок, видеопоздравлений, мастер-классов по приготовлению православных блюд, читали отрывки из литературных произведений, желая друг другу мира, добра и благодати в сердце.

Хочется поблагодарить всех, кто откликнулся на приглашение и принял участие в мероприятии – участников детского центра православной культуры «Благодать», Воскресной школы храма преподобного Серафима Саровского города Шумерля и их родителей, читателей, библиотекарей, педагогов, работников культурно- досуговых учреждений, учащихся и воспитанников дошкольных, образовательных учреждений . Особенно активными были участники из Цивильского, Батыревского, Урмарского, Марпосадского, Порецкого районов, городов Чебоксары, Мариинский Посад, Шумерля.

Выражаем слова искренней благодарности всем участникам за проявленный интерес к марафону, православной культуре, яркие идеи, творческий и креативный подход в работах. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Руководитель центра «Благодать»

Елена Каширина