В Чувашии 52 пациента проходят «постковидные» программы реабилитации

В настоящее время 45 жителей Чувашии после перенесенной ковидной инфекции завершили курс реабилитации, 52 человека находятся на лечении сейчас и 77 – в ожидании. Вернуть здоровье пациентам, перенесшим COVID-19, помогают «постковидные» программы реабилитации в четырех медицинских и санаторно-курортных учреждениях Чувашии. Об этом рассказали 2 сентября на брифинге для журналистов заместитель министра здравоохранения Чувашии Владимир Дубов и заведующий реабилитационным отделением — врач-невролог Городской клинической больницы №1 Кирилл Нестерин.

Поскольку вирус в первую очередь поражает дыхательную и сердечно-сосудистую системы, специальная программа включает в себя восстановление функции органов дыхания, кардиореабилитацию и профилактику астенического синдрома. Курс рассчитан на 10 дней.

Медицинская реабилитация в стационарах входит в программу ОМС. Что касается лечения в санаториях, то по инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева до 70% затрат на пребывание компенсирует республиканский бюджет. В результате ориентировочная стоимость такой льготной путевки составляет 10-11 тыс. рублей.

«В Чувашской Республике переболевших ковид принимают Городская клиническая больница №1, Первая Чебоксарская городская больница имени П.Н. Осипова, санатории «Надежда» и «Чувашиякурорт». Сделать это можно по направлению лечащего врача», – отмечает Владимир Дубов.

Причем все они также принимают пациентов из районов республики. Городская клиническая больница №1 охватывает прикрепленных к Центральной городской больнице в Чебоксарах, жителей Алатыря, Канаша, Канашского, Алатырского, Красноармейского, Красночетайского и Цивильского районов.

Территория обслуживания Первой Чебоксарской городской больницы имени П.Н. Осипова включает, кроме своей территории, зону обслуживания Городского клинического центра, Второй горбольницы, Батыревский, Комсомольский, Шумерлинский, Шемуршинский, Чебоксарский районы и г. Шумерля.

В санатории «Надежда» могут пройти реабилитацию пациенты, относящиеся к Новочебоксарской городской больнице, переболевшие ковид жители Ибресинского, Козловского, Мариинско-Посадского, Порецкого, Урмарского, Янтиковского и Яльчикского районов.

За санаторием «Чувашиякурорт» закреплена территория обслуживания Больницы скорой медицинской помощи в Чебоксарах, а также Аликовский, Вурнарский, Моргаушский и Ядринский районы.

Кроме того, Кирилл Нестерин отмечает, что не всем пациентам после перенесенной COVID-19 нужна, так называемая, мультидисциплинарная реабилитация. Прежде всего, в ней нуждаются те, кто переболел инфекцией в тяжелой и среднетяжелой формах. Для них и предусмотрено комплексное лечение, направленное на повышение толерантности к физическим нагрузкам, уменьшение признаков астении и дыхательной недостаточности. В целом это позволит пациентам восстановить социальную активность, работоспособность и т.д.

Источник: чувашинформ.рф.