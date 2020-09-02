В районе состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь героя Советского Союза Ивана Полякова

2 сентября в Нижнекумашкинском сельском поселении состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь героя Советского Союза, нашего земляка, уроженца деревни Верхняя Кумашка Ивана Полякова.

Памятная доска установлена на его доме в рамках Года памяти и славы и празднования 75-летия Великой Победы. И символично, что это важное событие проходит в Год 100-летия Чувашской автономии и 85-летия Шумерлинского района.

Иван Кузьмич Поляков – связист 224-го гвардейского стрелкового полка 72-й гвардейской дивизии 7-й гвардейской армии Степного фронта, гвардии ефрейтор. Он родился 25 сентября 1922 года в деревне Верхняя Кумашка в семье крестьянина. После окончания семилетней школы и курсов работал в сельсовете. В марте 1942 года был призван в Красную Армию и направлен в Краснодарское пулемётно-миномётное пехотное училище. Но окончить его не удалось, ушел на фронт и был зачислен в 29-ю стрелковую дивизию. Рота, в которой воевал ефрейтор Иван Кузьмич Поляков, получила задание форсировать Днепр, закрепиться и дать возможность переправиться другим подразделениям. Боевая задача была выполнена. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за успешное форсирование Днепра, проявленные при этом отвагу и геройство гвардии ефрейтору Ивану Кузьмичу Полякову было присвоено звание «Герой Советского Союза». Войну Иван Поляков закончил в Чехословакии. Он награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, «Красной Звезды», медалями.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов, глава Нижнекумашкинского сельского поселения Валентина Губанова, племянник героя Поляков Василий Алексеевич, а также родные и близкие Ивана Кузьмича.

В окончании мероприятия к мемориальной доске были возложены цветы.

Светлую память Ивана Полякова почтили минутой молчания.

Источник: shumer.cap.ru.