Снова в школу! После долгих каникул…

День знаний — это всегда яркий и немного волнительный праздник. Особенно в этот день волнуются первоклассники и их родители. А как же иначе? Впереди — новый для ребенка этап жизни, в котором ему предстоит период адаптации, знакомство с одноклассниками, имена которых порой бывает сложно запомнить даже через пару месяцев и, конечно же, предстоящая самостоятельность.

Сегодня первоклассников, идущих в школу за руку с родителями, было видно издалека. Белые банты, огромные букеты, воздушные шары… Они шли на первую в своей жизни школьную линейку, которую, несмотря на нестабильную обстановку с распространением коронавирусной инфекции, все же решено было для них провести. Ведь малыши должны почувствовать, что 1 сентября — это праздник, а на празднике должны быть поздравления и теплые пожелания.

Именно с такими пожеланиями к первоклассникам, а также к учащимся выпускных классов, которые также присутствовали на праздничной линейке, в школе № 3 обратился директор Сергей Яргунин. Он пожелал ребятам хорошей учебы, новых достижений и отметил, что школа всегда была, есть и будет центром переплетения интересов педагогов, детей и их родителей. Сергей Валерьевич также отметил, что в 2020 году школу № 3 стала обладателем гранта Главы Чувашии в размере 200 тыс. рублей, а это значит, что ей есть чем гордиться.

К поздравлениям присоединились и почетные гости — зам. начальника отдела образования, молодежной и социальной политики администрации г. Шумерли Александра Лобочкова, председатель Управляющего совета школы № 3 Лилия Егорова, депутат городского Собрания депутатов Дмитрий Головин, директор ЦДТ Елена Голованова и выпускник школы Константин Демидов.

Поздравления гостей, выступления 11-классников, стихотворения малышей, традиционное чествование лучших учеников, добившихся высоких результатов в разных сферах – все было как обычно. Разница была лишь в том, что, если в предыдущие годы во дворе школы было негде упасть яблоку, в этом году свободного пространства там было достаточно. Так или иначе праздничная линейка состоялась, а первый звонок оповестил о начале новой главы в жизни каждого школьника.

Т. Александрова.