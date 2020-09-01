Проведена контрольная проверка всех общеобразовательных организаций Шумерли

31 августа была организована контрольная проверка всех общеобразовательных организаций города Шумерля с участием главы администрации Шигашева В.А. и заместителя главы администрации-начальника отдела образования, молодежной и социальной политики Сасакиной И.В... В ходе проверки было обращено особое внимание на подготовку школ к началу нового учебного года с учетом всех требований Роспотребнадзора, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Обсуждены вопросы маршрутизации учеников, организация «утренних фильтров», организация питания, в том числе бесплатное одноразовое горячее питание для учащихся 1-4 классов, проговорили вопросы обеспечения необходимыми средствами для обеспечения безопасности работников школ и учащихся(СИЗ, дезинфицирующие средства и т.д. ).

Источник: gshum.cap.ru.