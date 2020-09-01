Поздравление Олега Николаева с Днем знаний

Уважаемые жители Чувашии!

Дорогие преподаватели, учащиеся, студенты, родители!

Поздравляю вас с замечательным, трогательным и волнующим праздником – Днем знаний!

Прежде всего, поздравляю тех, для кого 1 сентября начнутся удивительные школьные годы – наших первоклассников. Их ждет совершенно новая жизнь, полная увлекательных открытий.

Я поздравляю первокурсников университетов, колледжей, техникумов, а также всех школьников и студентов, кто продолжит свой путь в страну знаний, кто вновь окунется в учебу. Пусть стремление к новым победам сопровождает вас на протяжении всего учебного года!

Особые слова благодарности – учителям, чей труд заслуживает самого искреннего признания. Желаю вам творческих достижений, вдохновения, крепкого здоровья, любви и уважения ваших учеников!

А родителям учащихся и студентов желаю гордиться достижениями своих сыновей и дочерей!

Врио Главы Чувашской Республики О. Николаев.