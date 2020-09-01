Олег Николаев открыл еще одну новую школу в Чувашии

Новая современная школа распахнула свои двери сегодня, 1 сентября, в селе Байгулово Козловского района. В учебном заведении смогут учиться 165 школьников. Кроме этого, к школе есть пристрой специально для 40 дошкольников. Трехэтажная школа построена к началу учебного года по «Образование».

«Искренне поздравляю всех жителей Чувашии с праздником, с 1 сентября. Сегодня по всей республики свои двери распахнули 417 школ, из них две новые. И главная наша задача – не только строить новые здания, но и внедрять современные стандарты образования, как в городских, так и сельских школах, чтобы наши дети смогли реализовать себя в полной мере», – сказал руководитель региона, поздравляя участников торжественной линейки с Днем знаний.

Фото: cap.ru

Олегу Николаеву продемонстрировали оснащенность Байгуловской школы, которая ничем не уступает современным городским учебным заведениям. В кабинетах установлены интерактивные доски, проекторы, новое компьютерное оборудование; в мастерских – современные швейные машины, плиты для приготовления пищи; возле школы – большое футбольное поле, беговая дорожка, военизированная полоса препятствий, волейбольная и баскетбольная площадки.

Учебное заведение стало доступно и для людей с ограниченными возможностями здоровья. На входе установлены подъемные платформы, а внутри – лифт.

Прямо из школы в селе Байгулово Олег Николаев принял участие в телемосте. В прямом эфире он поздравил с Днем знаний всех школьников, студентов и педагогов республики. К слову, за прямой трансляцией только в группе «Чувашская Республика» в социальной сети «ВКонтакте» наблюдали более 15 тысяч человек. Кроме этого, прямой эфир показала и Национальная телерадиокомпания Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.