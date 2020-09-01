Общественное движение хореографов «АЗИМУТ ТВОРЧЕСТВА» проводило с 5 по 25 августа 2020 года Международный конкурс – фестиваль хореографического искусства «Соло –SUPER – дети», в котором активное участие приняли обучающиеся студии «Калинка» Центра детского творчества г.Шумерля – дуэт – Евдокимова Светлана и Ширшова Татьяна. Девочки стали Лауреатами II степени и получили СЕРТИФИКАТ для коллектива студии «Калинка» на одно бесплатное участие в любом проекте, организованном Общественным движением хореографов «АЗИМУТ ТВОРЧЕСТВА».

Руководитель студии: Варжина Наталья Анатольевна.

Источник: gshum.cap.ru.