Совет женщин Шумерли подарил завтрашним первоклассникам праздник

Еще вчера эти малыши играли в игрушки и посещали детский сад, а уже завтра им предстоит сесть за парты и окунуться в удивительный мир знаний. В канун начала нового учебного года женсовет г. Шумерли инициировал добрую акцию «Здравствуй, школа!»В гости к ребятам пришли одиннадцатиклассники школы № 2 и подарили трогательный вальс «Школьные годы», медвежата Тедди и веселая Ириска организовали веселые конкурсы. С добрыми пожеланиями к ребятам и их родителям обратились председатель Совета женщин Елена Голованова и депутат Собрания депутатов г. Шумерли Владимир Мостайкин.В рамках акции «Помоги собраться в школу» от Совета женщин девять завтрашних первоклассников получили памятные подарки.1 сентября для семилетних мальчишек и девчонок прозвенит первый звонок… Пусть же он запомнится им на долгие годы!Ольга Дмитриева.
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