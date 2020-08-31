Сергей Кравцов отметил качественную подготовку школ Чувашии к новому учебному году

Такую оценку Министр просвещения России дал 31 августа во время рабочего визита в Чувашию. Сегодня Сергей Кравцов и Олег Николаев приняли участие в торжественной церемонии открытия самой большой на сегодняшний день школы ПФО, которая была построена в микрорайоне «Новый город» в Чебоксарах.

В сопровождении руководителя региона федеральный министр осмотрел, как в учебном заведении организован учебный процесс, посетил аудитории, спортивный и актовый залы, бассейн, а также оценил оснащение пищеблоков. Также он отметил, что школа готова начать учебный год с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Фото: Максим Бобров/газета «Грани»

После экскурсии по школе Сергей Кравцовпоблагодарил Олега Николаева за приглашение в республику, а также высоко оценил проделанную работу.

«Вижу, какую большую работу вы проводите, как включились во все вопросы. Мы с вами неоднократно по телефону обсуждали текущую ситуацию, и как итог — это открытие, в том числе этой большой школы, одной из крупнейших в ПФО. Важно, что здесь организована и воспитательная работа, и большое внимание уделяется занятиям спортом. Та работа, которую вы ведете, достойна большого внимания, думаю, этот опыт будет интересен и для других регионов», — сказал он.

Фото: Максим Бобров/газета «Грани»

Министр просвещения Российской Федерации попросил держать на контроле строительство школ в регионе и обещал со своей стороны оказывать необходимую поддержку: как организационную, так и методическую.

Напомним, что в рамках рабочего визита в Чувашию Министр просвещения России Сергей Кравцов обсудил с Олегом Николаевым реализацию в республике национального проекта «Образование», а также встретился с педагогами республики для вручения им ведомственных наград Минпросвещения России.