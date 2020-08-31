Сегодня Чувашию посетит Министр просвещения России Сергей Кравцов

Сегодня, 31 августа, в Чувашскую Республику с рабочим визитом посетит Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Министр проведет встречу с врио Главы Чувашской Республики Олегом Николаевым, в ходе которой обсудит вопрос реализации национального проекта «Образование» в Чувашии. Сергей Кравцов примет участие в открытии школы на 1600 мест в микрорайоне «Новый город», проведет встречу с педагогами республики, лучшим из них вручит ведомственные награды Минпросвещения России.

Источник: чувашинформ.рф.