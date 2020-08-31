Олег Николаев поручил разработать план реализации подписанных на прошлой неделе в Москве соглашений

31 августа на еженедельной планерке в Доме Правительства врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил министрам профильных ведомств разработать план реализации соглашений, подписанных им на минувшей неделе в Москве.

Напомним, Олег Николаев в Москве 23-25 августа подписал соглашение с Правительством Москвы, АНО «Цифровая экономика», корпорацией «Проект-техника» и ПАО «Промсвязьбанк».

Документы зафиксировали продолжение совместной работы сразу по нескольким направлениям.

«Каждое направление соглашений охватывает большой круг вопросов. Важно, чтобы по каждому из них велась конкретная поступательная работа, чтобы договоренности, которые закрепляем соглашениями, имели воплощение в жизнь. Прошу в течение недели такие предложения представить», – сказал он.

Источник: чувашинформ.рф.