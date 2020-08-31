Олег Николаев заложил камень в основание крупнейшей школы в Чувашии

Учебное заведение должно открыть свои двери в микрорайоне «Садовый» в городе Чебоксары в 2022 году, в нем будут учиться 1650 школьников. Церемония закладки первого камня в строительство крупнейшей школы в Чувашии состоялась 31 августа. Завершение строительства запланировано на лето 2020 года.

В четырёхэтажном здании будет четыре функциональных блока, в которых оборудуют учебные кабинеты, несколько спортивных классов, актовый зал и бассейн. Кроме этого, планируется обустроить футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольную и волейбольную площадки, теннисный корт и беговые дорожки. По словам главы администрации г. Чебоксары Алексея Ладыкова «школа будет выполнять функцию социально-культурного центра», станет местом притяжения и для детей, и для их родителей.

Фото: cap.ru

Выступая перед собравшимися, Олег Николаев пояснил, что перед правительством республики стоит задача в ближайшие 1-2 года ликвидировать двухсменный режим обучения во всех чебоксарских школах.

«Кроме этой школы также в плане на строительство у нас стоит учебное заведение в микрорайоне «Университет». Для того чтобы в 2022 году эта школа тоже приняла учащихся, часть подготовительных работ мы начнем уже в этом году. В целом в течение 5 лет планируем построить 10 новых школ для учащихся Чувашской Республики», – рассказал он в интервью журналистам.

Отметим, что сегодня в Чебоксарах состоялось еще одно важное для школьников и их родителей событие. В микрорайоне «Новый город» открылась новая школа на 1600 мест. Торжественную церемонию открытия средней общеобразовательной школы показали в прямом эфире Национальной телерадиокомпании Чувашии. Почетными гостями мероприятия стали врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев и Министр просвещения России Сергей Кравцов, который сегодня посетил республику с рабочим визитом.

Источник: чувашинформ.рф.