Новый корпус детской инфекционной больницы на Гладкова начнет свою работу

Монтаж лифтового оборудования в новом корпусе медучреждения на улице Гладкова в Чебоксарах завершен. Об этом на еженедельной планерке в Доме правительства 31 августа руководителю региона доложил министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов. «Лифт установлен, на этой неделе новый корпус детской инфекционной больницы будет введен в эксплуатацию», – сказал он.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев поздравил всех с успешным завершением работ на проблемном объекте.

Новый корпус детской инфекционки на Гладкова начали строить в сентябре 2018 года по национальному проекту «Здравоохранение». Проектом реконструкции здания стационара предусмотрено увеличение его площади на 4721 кв. м.

В конце марта 2020 года руководитель региона после посещения стройки взял ситуацию на личный контроль, поскольку тогда выяснилось, что строительно-монтажные работы выбились из установленных сроков по причине внесения изменений в проектно-сметную документацию.

Напомним, 27 августа на заседании Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности при Главе Чувашской Республики министр здравоохранения сообщил, что новый корпус Городской детской больницы № 2 почти готов.

Источник: чувашинформ.рф.