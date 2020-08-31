В 2020 году в Чувашии капитально отремонтируют более 550 объектов социальной сферы

Речь об этом зашла 31 августа на еженедельном совещании в Доме Правительства, которое провел врио Главы Чувашии Олег Николаев. В числе объектов социальной сферы – школы, детские сады, сельские дома культуры, поликлиники, больницы, объекты физической культуры и спорта и другие социально-значимые организации. На обновление учреждений только в республиканской казне предусмотрены 3 млрд. 260 млн рублей.

Так, в 2020 году будут отремонтированы более 150 объектов образования. В частности, на капитальный ремонт 31 здания школ с износом более 50% было направлено 521,5 млн рублей. В настоящее время работы завершены в 24 школах (77%). Также в этом году впервые руководством республики принято решение капитально отремонтировать 43 детских сада. На это предусмотрено 36,3 млн рублей. В настоящее время отремонтированы 23 детских сада (46,5%).

Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев добавил, что ряд образовательных организаций смогли заключить контракты только в августе 2020, поэтому не успевают завершить капремонт к началу учебного года. Он объяснил это тем, что из-за сложностей с коронавирусной инфекцией финансирование строительства шло в зависимости от поступления дополнительных налоговых и неналоговых доходов.

Кроме образовательных организаций в этом году обновят 268 учреждений культуры, в том числе в сельской местности, 105 объектов здравоохранения и объекты физкультуры и спорта в 23 муниципалитетах.

«В десяти районах (Алатырский, Аликовский, Вурнарский, Козловский, Мариинско-Посадский, Цивильский, Чебоксарский, Шумерлинский, Ядринский, Яльчикский) финансирование не начато. Это связано с длительностью оформления муниципалитетами документов», – пояснил министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров.

Олег Николаев поручил активизироваться по проблемным объектам и призвал глав администраций районов и городов в ежедневном режиме контролировать ситуацию.

«Если будет смещение по срокам ввода в эксплуатацию, немедленно нужно докладывать с обозначением причин. Необходимо мониторить каждый объект и давать нам сигналы», – сказал он.